Pildid: Tallinna lauluväljakul avati Eri Klasi nimeline mälestuspink

"Igati sümboolne, et just Eri Klasi juubeliaastal saame siin laulukaare nõlval avada maestro mälestuspingi, kus istudes on hea meenutada, millise võimsa pärandi ta endast Eesti kultuuri ja ühiskonda tervikuna maha jättis," ütles Tallinna Lauluväljaku juht Urmo Saareoja ja lisas, et tegelikult oli juba mälestuspinkide projektiga alustades ilmselge, et siia peab tulema ka Eri Klasi nimeline pink. "Nüüd ongi selle jaoks käes täpselt õige aeg."

Ariel Klas rõhutas, et kultuur ja muusika, eriti Lauluväljak ja meie rahva lauluühiskond ning Ernesaks olid Eri Klasile elu suured väärtused. "Erile tähendasid sümbolid väga palju. See, et tänasest on tema nimeline sümbol lauluväljakul toob mulle kui Eri lesele suurt austust ja rõõmu. Tean, et Eri oleks selle üle väga õnnelik!"

Eri Klasi mälestuspink on järjekorras üheteistkümnes muusikaelu suurkujudele pühendatud pink Tallinna lauluväljakul.Varem on avatud Roman Toi, Alo Mattiiseni, Miina Härma, Ülo Vinteri, Ester Mägi, Heli Läätse ja Peeter Sauli, Kuno Arengu, Venno Laulu, Mihkel Lüdigi ning Cyrillus Kreeki nime kandvad mälestuspingid.