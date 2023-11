Ilmus Arvo Pärdi autoriplaat "Tractus"

Dirigent Tõnu Kaljuste käe all on plaadile jõudnud mitu uut seadet ja esmasalvestust. Kaljuste on albumile koondanud Arvo Pärdi teosed, mis on sündinud viimase paarikümne aasta jooksul, moodustades läbilõike helilooja uuemast loomingust.

Plaat on oma pealkirja saanud avateose "Littlemore Tractus" järgi, mille aluseks olevad palvesõnad annavad kogu albumile häälestuse. See eluõhtu palve kutsub kuulajat kiirustavas maailmas peatuma, vaatama tagasi ning leidma endas rahu.

"Nüüd, kui Arvo Pärt on aktiivsest loometegevusest taandunud, vaatavad mulle noodiriiulitelt vastu tema teosed, mida me pole plaadistanud, aga millest oleme Arvoga viimastel aastatel juttu teinud. Need vestlused on olnud uute seadete ümber või oleme meenutanud kunagisi esiettekandeid. Nendest see album koosnebki," avas albumi sünnilugu Tõnu Kaljuste.

Sellistes koosseisudes pole plaadile valitud teoseid veel salvestatud. Kaljuste, kellel on Pärdi muusikaga kogemust üle 30 aasta ja kelle käe all on sündinud suur osa helilooja esiettekandeid ja esmaplaadistusi, täidab nüüd koos tema asutatud kollektiivide Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestriga selle lünga.

Salvestus toimus eelmise aasta veebruaris ja septembris Tallinnas Metodisti kirikus. Helirežissöör oli Tammo Sumera.

Albumi juurde kuulub 44-leheküljeline buklet, mis sisaldab teoste tekste originaalkeeles ja ingliskeelses tõlkes ning esseesid Pärdi muusikast, mille autorid on Saksa muusikateadlane ja -kriitik Wolfgang Sandner ning Kai Kutman Arvo Pärdi Keskusest.