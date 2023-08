Huvi Arvo Pärdi keskuse residentuuri vastu kasvab iga aastaga

Laulasmaal Arvo Pärdi keskuses kuu aega resideerunud helilooja Sophia Jani on Saksamaa kaasaegse klassikalise muusika üks aktiivseid eestvedajaid. Ta omandas magistrikraadi USA-s Yale'i ülikoolis ning on käesoleval ja järgmisel hooajal Dallase sümfooniaorkestri resideeruv helilooja.

Ka neli residentuurinädalat Eestis möödusid ennekõike intensiivse töö tegemise tähe all.

"Need nädalad olid väga tihedalt tööd täis. Lõpetan parasjagu teost löökpillidele ja elektroonikale. Lisaks sellele on mul käsil suurem teos sooloklaverile," rääkis Jani.

Jani sõnul on Arvo Pärt teda palju mõjutanud.

"Arvo Pärdi Keskus on väga võimas. See on väga vägev koht. Lisaks tähendab

Arvo Pärt mulle palju. Ta on mind ja minu loomingut heliloojana tugevalt mõjutanud," sõnas ta.

Pärdi keskuse neljanädalase residentuuri stipendiumile kandideeris tänavu 154 inimest üle maailma, mis on pea poole rohkem kui eelmisel aastal. Taotlejaid oli lisaks Euroopa riikidele ka Lõuna-Ameerikast, Austraaliast, USA-st, Iraanist ja Türgist.

"Kindlasti on ju Arvo Pärdi muusika see, mis inimesi siia toob, ja huvi arhiivi ja raamatukogu vastu. Aga teistpidi on see huvi ka, et me pakume sellist vaikust ja rahu. Väga paljudes residentuurides on ju see, et on sotsiaalne programm ja sotsiaalsed suhtlused. Meie seda väga praegu hetkel ka pakkuda ei saa. Inimesed peavadki tajuma, et inimesed saavadki tulla, neile antakse ruum ja nad saavad siin rahulikult töötada," selgitas Arvo Pärdi keskuse tegevjuht Anu Kivilo.

Kuigi lõviosa residentuurist möödus helilooja sõnul Laulasmaa mändide vahel üksi töötoas muusikat luues, siis kõige olulisema inimesega õnnestus tal siiski kohtuda.

"Ma kohtasin teda, kuigi see polnud ametlik kohtumine. See oli väga armas. Põrkasin temaga kokku ühel hommikul, kui olin keskusesse teel. See oli mu kolmas päev siin. Nägin, et metsast tuleb tuttava välimusega inimene. Mõtlesin, kas see võib tõesti olla Arvo Pärt või kas paljud Eesti mehed näevadki sellised välja. Pabistasin, mida peaksin tegema. Kas peaksin tere ütlema või kuidas käituma? Tegelikult ütles hoopis tema mulle midagi. Arvatavasti tere hommikust, eesti keeles. Küsisin temalt, kas ta on Arvo Pärt ja ta vastas: vist jah. Seejärel vestlesime veidi ja ta kallistas mind ning siis läksime kumbki oma teed," kirjeldas Jani.