Arvo Pärdi lastelaulud jõudsid vinüülplaadile

Helilooja Arvo Pärt on plaadil kõlavad laulud kirjutatud ajavahemikul 1956–1970 peamiselt näidenditele ja multifilmidele. Esimest korda koguti need kokku 2015. aastal ilmunud CD-albumi "Lapsepõlve lood" jaoks, mis sündis laulja ja dirigendi Kadri Hundi algatusel Arvo Pärdi Keskuse ja Eesti Rahvusringhäälingu koostöös.

Vinüülplaat "Lapsepõlve lood" sai teoks plaadifirma TIKS ja Arvo Pärdi Keskuse koostöös."Lõpuks kõigile kättesaadav vinüül on Eesti vinüüliloos oluline ka üldisemas plaanis. Meie teada on see esimene lastelaulude vinüül taasiseseisvunud Eestis ja ühtlasi ka esimene Arvo Pärdi muusika vinüülikogumik, mis on täielikult siin toodetud. Plaadifirma TIKS jaoks on lihtsalt suur au ja hea meel, et Arvo Pärdi Keskus oli nõus meiega koos seda projekti ette võtma," sõnas plaadifirma TIKS tegevjuht Peeter Ehala.

"Selle plaadi valmimise käigus on saanud selgeks, et Arvo Pärdi laulud on teatrietenduste, multifilmide ja koolilaulikute kaudu mitme põlvkonna jaoks sõna otseses mõttes lapsepõlve lood. Need ei rõõmusta mitte ainult praegusi laululapsi, vaid neil on oma eriline nostalgiaväärtus ka paljude tänaste emade-isade, aga ka juba vanaemade-vanaisade jaoks," märkis Kristina Kõrver Arvo Pärdi Keskusest.