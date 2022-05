Neeme Järvi: muusika suhtes olen kriitiline, enda osas aga küllalt kiitev

Neeme Järvi kinnitas, et Florida on tema jaoks kõige parem koht, nii-öelda vanajumala selja taga. "Siin on enam-vähem kogu aeg suvi ja mul ei ole siin mitte mingeid kohustusi," ütles ta ja lisas, et tema kontserttegevus lõppes koos ERSO peadirigendi ametist lahkumisega. "See lõppes just õigel ajal ja üldse mul elus on niimoodi läinud, et kõik orkestrid on lõppenud õigel ajal ära."

Järvi sõnas, et näiteks on ta viimasel ajal kuulanud üles paljusid neid plaate, mida ta on ise juhatanud. "On mitmeid selliseid, mida ma polegi varem ise kuulanud, aga mitte ainult, mul on ka paar tuhat vinüülplaati, mida, ma kuulsin, et need olla nüüd jälle moodi läinud, ma olen siis rikas inimene," nentis ta ja lisas, et talle meeldib kõik muusika, mis on ümberringi. "Ma olen küll kriitiline, kui ma midagi kuulen, siis ma küsin, et miks see nii on, aga enda suhtes ma olen küllaltki kiitev."

"Üks asi on tehnoloogia, teine asi on vaba musitseerimine, sageli väga ilusasti kõlav plaat ei ole hea interpretatsioon, vaid see on niimoodi kokku lõigatud, aga see ei ole enam loomulik," sõnas Järvi ja lisas, et kui see on kontsertsalvestus, siis see on just nii, nagu ta on. "Eriti aplausid mulle meeldivad, Detroitis käib selline kisa, ma ütlen alati, et pange neid aplause rohkem, mis te neid lugusid mängite, sest see innustab kuidagi."

"ERSO ei saa sada aastat tagasi ehitatud saalis enam kaua eksisteerida," ütles ta ja rõhutas, et Mahleri sümfooniat ei saa ta seal mängida, sest see on mõeldud tuhandele ettekandjale. "Ma püüan teha, paneme terve kontsertsaali ettekandjaid täis, aga kuhu me rahva paneme?"

"Küsitakse, kas Arvo Pärt on klassikaline muusika, jah, ta on eesti klassikaline muusika, ainus, kes esindab Eestit suures mastaabis," kinnitas Neeme Järvi ja tõi välja, et tal tuleb meelde president Alar Karise ütlemine aastavahetuse kõnes. "Meil on kaks asja, millega me paistame maailmas välja, üks neist on teadus, Skype'id ja kõik asjad, ning klassikaline muusika."

Neeme Järvi rõhutas, et elu on lühike ja tahaks kõike teha, aga sa ei suuda kõike interpreteerida. "Põhiliselt siis, kui sa oled noorem inimene, siis sa kohe tahad plaadistada, kui võimalus on, kuigi sa tead, et ei ole veel tasemel," selgitas ta ja lisas, et tegelikult on suur vahe, kas sa salvestad 20-aastasena, 50-aastasena ja 70-aastasena. "Algul oled poisike, siis oled poolmeister ja lõpuks oled meister, minu põhimõte on see, et ma püüan nii hilja teha kui võimalik."

"Dirigent peab olema isiksus ja figuur, kes tuleb orkestri ette ja hakkab nendega koos kõnelema, seda näeb esimene orkestrant juba mõne minuti jooksul, kas tuleb välja või mitte," selgitas ta ja lisas, et dirigendina tuleb mängida nii huvitavalt, et publik üles äratada.

