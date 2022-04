Kristjan Järvi: kõikide asjade tulevik on muusika

Järvi juhatatav orkester Läänemere Filharmoonikud on tuntud riskivalmiduse poolest. Seejuures mängitakse muusikat mälu järgi. "See ei ole eraldi eesmärk. See on selleks, et minna ise teisele tasandile. Iga mängija tunneb, et tal on juhtiv roll. Kui oled harmooniliselt õiges kohas, võid hakata ka asju muutma. Tahame olla kaasheliloojad, aga me ei saa seda olla, kui me ei tunne end olendi osana."

Kristjan Järvi kandis hiljuti koos Ruslan Trotšõnskõiga ette ühisloominguna tehtud heliteose "Ööbikulaps", mis ühtlasi lõpetas Järvi Madalmaade tuuri. "Lugu sündis sellest mõttetust sõjast, mida Venemaa on alustanud. See on lugu lootusest. Kui meie ei aita Ukrainat praegu, siis peame varsti minema ise sõdima," ütles dirigent, lisades, et tõepoolest usub muusika võimesse inimesi aidata.

Kristjan Järvil on unistus – ta soovib tekitada muusikaga uue maailma. "Maailma, kus me oleme ühise eesmärgi nimel väljas. Kõikide asjade tulevik on muusika."

Järvi, kes on Ameerika Ühendriikides elanud ja õppinud, kolis alles mõned aastad tagasi New Yorgist Eestisse. Muusikaajakirjanik Johanna Mängel sõnas, et Järvi on toonud siia seesuguse julguse, mida varem pole olnud. "Ta jätab sageli midagi ka juhuse hooleks, et kontserdisituatsioonis saaks sündida midagi sellist, mis ei ole ette määratud," sõnas Mängel.

Dirigent nimetas teda muusikalises mõttes tugevalt mõjutanud artistiks Mick Pedajat, kellega koos on ka mitu kontserti tehtud. Järvi ütles, et Pedaja ja tema abikaasa Angeelia on justkui Eesti hingeline tuumik. "Paljud nn klassikud, kes popmuusikast midagi ei tea, küsivad Micku kohta. Siis ma ütlen, et Mick on "pop Arvo Pärt"."

Kirjandusteos, mis on Järvi veendumusi mõjutanud, on "Cloud Atlas" briti kirjanikult David Mitchellilt. "See on karmaraamat. Inimesed kordavad ennast eri situatsioonides. Aga selles on võimalus end pidevalt arendada üleüldises energeetilises vormis. Me ei ole siin üksi."