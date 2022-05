Mick Pedaja avaldas albumi "Pray"

Pedaja selgitas, et "Pray" on ühislooming ning ta jagab au kõigile, kes on albumil kaasa teinud ning aidanud selle teekonnal teoks saada. "Kuulda saab trummipartiisid minu bändiliikmetelt Uku Kübaralt ja Aivar Survalt, abikaasa Angeelia Pedaja ingellikku häält, keelpillikvartett Preziosot. Samuti on panustanud erilise disainiga Angeelia ning helivõluga Kaur Kenk," selgitas ta.

Ta lisas, et albumi "Pray" valmimine on olnud ilus, raske ja õpetlik reis. "Muusika valmis enamjaolt uduses ja lumises Pärnus, aga on ka fragmente eelmise aasta kevadest. Albumil kõlab mitmeid kihte, mis on kogetud ning seejärel muusikasse salvestunud. Kõlavad helid kirjeldavad mitmeti ka praeguse aja keerises olevaid tundeid, sündmuseid, palveid."

Mick Pedaja esimene lühialbum "Debut EP" ilmus 2014. aastal, debüütalbumi "Hingake" avaldas ta 2016. aastal. 2018. aastal ilmus ka tema teine album "Avaimus", lisaks on ta teinud muusikat mitmetele filmidele ("Skandinaavia vaikus", "Talve", "Soo").