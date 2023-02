Viimsi Artiumis avati Angeelia ja Mick Pedaja ühisnäitus

Vaatamata sellele, et Angeelia meediumiks on maalikunst ja Mickul fotograafia, on mõlema tööd inspireeritud eelkõige Eestimaa loodusest.

"Loodus on olnud põhiline mida olen maalinud," lausus Angeelika Pedaja. "Mulle meeldib vaba käe voolavus ja see, et ma ei pea ajama igat detaili taga. Ma üsnagi tunde peale teen seda."

Mickule meeldib kaamerasilma ette püüda erinevaid linde, aga ka ise linnulennult drooniga loodust vaadelda.

"See vaade, mis sa saad 120 m kõrguselt on väga inspireeeriv," rääkis Mick Pedaja, lisades, et talle väga meeldivad mustrid, mis Soomaal tekivad. "Soomaal on mul õnnestunud saada kõige ilusamad jäämustrid," ütles ta. "Loodus pakub meile imelisi vaateid."

Mick ja Angeelia Pedaja näitust "Pühalend" saab Viimsi Artiumis näha 31. märtsini.