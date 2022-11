Erinevate Tubade Klubis esinevad reedel EiK, Mick Pedaja ja Mélodie May

Reedel, 4. novembril toimub Erinevate Tubade Klubis ühiskontsert, kus astuvad üles EiK, Mick Pedaja ning Viljandis tegutsev ansambel Mélodie May. Üritus on ka ühtlasi bändi augustis ilmunud debüüt-EP "Unfold" esitluskontsert.

Mick Pedaja on muusik ja helilooja, kes on tuntud oma atmosfäärilise elektroakustilise paleti poolest. Pedajaga on laval Aivar Surva, Angeelia Pedaja, Karl Tammaru ja Uku Kübar.

EiK on muusik ja luuletaja, kes seob oma loomingus emakeelsed tekstid ning alternatiivse hiphopi. EiKiga on laval Maris Pihlap ja Mattias Tirmaste.

Mélodie May on Viljandi juurtega indie rock'i bänd, mis tuli kokku 2020. aastal. Nende helikeel koosneb mitmest erinevast žanrist, suur rõhk on lüürikal. Liikmed on Roberta Vaino, Martin Mänd, Taavi-Hans Kõlar, Jan-Imre Reimo ja Robin Kiisholts.

"Tahtsin luua skeenepõhist üritust, mis annab võimaluse perioodil, kus festivale ei toimu, juba tuttavaid lemmikud ja huvitavaid uusi artisti korraga ühes kohas kuulata. Selle õhtu märksõnad on soojus, ühtsus, õdusus," sõnas Mélodie May solist ja kontserdi korraldaja Roberta Vaino.