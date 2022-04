Okapi galeriis avatakse Mick Pedaja fotonäitus

Näitusel saab näha muusiku fototeoseid tema enda loodud helide saatel.

"Viimase aja vaim on olnud jää. Läbi tema olen avastanud, kui imeline ning mitmekesine on loodus. Kui kiiresti ta muutub. Vastavalt asukohale Eestis leiab nii palju erivorme, mida ei jõuaks mitte kunagi kokku jäädvustada. Mõnes rannas muutub pilt iga päev, jääkihid liiguvad, moodustavad kujundeid, värve, kihte, sügavusi, kõrguseid," selgitas ta.

"Teisalt seisab mõne järve jää peaaegu terve talv silmale ühe koha peal, liikumata, vaikselt kevadet oodates ning seejärel sulades jälle veeks, alustades uut tsüklit," ütles Pedaja ja lisas, et jää võib olla õrn, tugev, libe, läbipaistev, kihiline, tuhm, terav, mitme näoga. "Ta justkui meenutab meid endid, inimesi, kel on hing. Usun, et ka jääl võib olla hing. Tema struktuurid näitavad meile, kuhu poole vaadata, mida märgata, kus olla valvsam, olla teadlikum, andes meile märkideks mustreid, mis meie samme mõjutavad."

Näitus on avatud kuni 5. juunini. Okapi galerii asub Tallinnas aadressil Niguliste 2.