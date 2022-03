Kinodesse jõuab järg Marje Tõemäe dokfilmile "Aeg on siin"

Märtsis jõuab kinodesse Marje Tõemäe dokumentaalfilm "Sellest saab meie suvi", mille peategelased on Karit, Doris, Fred ja Joonas – neli peagi kooli lõpetavat ja iseseisvasse ellu astuvat noort. Tegemist on järjefilmiga 12 aastat tagasi linastunud dokumentaalile "Aeg on siin", mis jälgis samu lapsi nende esimese kooliaasta jooksul.

Režissööri sõnul on tegemist ühe põlvkonna looga ja nende vaatega elule, Eestile, tulevikule.

"Läksin avatud meelega uurima, kuidas Karit, Doris, Fred ja Joonas on aastatega muutunud ja kui sarnaselt nad maailma tajuvad," selgitas Tõemäe. "Väga huvitav oli võrrelda tänaste noorte elu selle ajaga, kui olin ise noor. Filmi lugu ongi üles ehitatud nendele võrdlustele."

Dokumentaalfilm "Sellest saab meie suvi" peategelased Karit, Doris, Joonas ja Fred on tavalised eesti noored. Nad on lõpetamas 12. klassi ja astumas samme iseseisvuse suunas. Võimalusi on palju ja valikute tegemine vahel päris keeruline. Olukord Eestis ja maailmas seab erinevaid väljakutseid, ühiskonnas on palju lõhesid ning koroona ainult võimendab neid. Kõige selle sees tuleb aga jääda nooreks ja hoida olemise rõõmu. Millest nad nüüd mõtlevad ja unistavad? Mis on aastate jooksul muutunud ja milline paistab tulevik?

Samadest noortest 2010. aastal valminud dokumentaal "Aeg on siin" jälgis Kariti, Dorise, Fredi ja Joonase esimest kooliaastat. Tookord vaatas filmi kinodes üle 5000 ning teleekraani kaudu üle 100 000 inimese. Filmi näeb praegu veebikanalis Jupiteris.

Dokumentaalfilm "Sellest saab meie suvi" esilinastub Solarise keskuse Apollo kinos 10. märtsil. Seejärel saab filmi vaadata kinodes üle Eesti.

Filmi "Sellest saab meie suvi" režissöör on Marje Tõemäe, operaatorid Madis Reimund, Mihkel Soe, Mattias Veermets ja Aivo Rannik, helioperaatorid Ergo Teekivi ja Robi Uppin, monteerija Maria Uppin. Muusika on loonud Mick Pedaja. Filmi tootja on Black Plastic Media Productions.