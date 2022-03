Tõemäe "Sellest saab meie suvi" lastest: nad olid palju klaarimad kui mina

Marje Tõemäe uus dokfilm "Sellest saab meie suvi" on ühe põlvkonna lugu, mis uurib 12 aastat tagasi kooliteele asunud nelja noore saatust. Režissööri sõnul on oluline tõsiasi, et film suudab muuta maailma paremaks positiivsete emotsioonide kaudu.

"See on järjefilm noortest, kes on valikute ees, kellel on väga palju võimalusi, ja samas väga palju segadust, mida oma eluga peale hakata," iseloomustas linateost režissöör Marje Tõemäe ja lisas, et see on tore ühe eluetapi jälgimine.

12 aastat on pikk aeg ning noorte mõttemaailm on palju muutunud. Samas leiab filmi monteerija Maria Kivirand, et märgata on, et noorte karakter on siiski jäänud samaks, mis see oli aastaid tagasi. "Selle filmi üks tore mõte ongi see, et sa leiad neid sarnasusi," sõnas ta.

"Ma pean tõesti ütlema, et ma ise ei mäleta, et ma oleks nii elutark olnud. Nad vahel heas mõttes panid mind paika oma mingite mõtetega," iseloomustas Tõemäe noori ja lisas, et on dokumentaalfilmi protsessi võtnud ka endale hea õppetunnina nii filmitegemise kui ka elukogemuse mõttes. "Nad olid palju klaarimad kui mina."

"See on minu jaoks olnud võimalus teha midagi teistmoodi," sõnas Tõemäe, kes igapäevaelus filmindusega ei tegele. Nii leiab Tõemäe, et kui ühe projekti valmimine nõuab ohtralt aega, siis on selles märgata ka tegija energiat ja pühendumist.

"Ma arvan, et parim, mida sa ühe filmiga teha saad, on teha natukene maailma paremaks läbi selle, et ta tekitab positiivseid emotsioone," leiab Tõemäe.