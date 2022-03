Tõemäe dokfilmi "Aeg on siin" järjest: nende noorte üleskasvamise lugu peegeldab ka aja kulgu

Marje Tõemäel on valminud uus dokumentaalfilm 12 aastat tagasi kooliteed alustanud neljast Eesti noorest. "Sellest saab meie suvi" räägib 2010. aasta dokfilmi "Aeg on siin" tegelastest Karitist, Dorisest, Fredist ja Joonast, kes nüüd on lõpetanud kooli ja alustavad iseseisvat elu. Tõemäe märkis, et nende üleskasvamise lugu peegeldab ka aja kulgu.

"Sellest saab meie suvi" räägib 2010. aasta menuka dokfilmi "Aeg on siin" tegelastest Karitist, Dorisest, Fredist ja Joonast, kes nüüd on lõpetanud kooli ja alustavad iseseisvat elu.

Helgelt ja südamlikult näitab Tõemäe noorte inimeste esimesi suuri valikuid. Nende üleskasvamise lugu peegeldab ka aja kulgu, tõdes režissöör.

"See aeg käib nendega kaasas ja nemad kannavad seda aja mõtet, vähemalt nii ma olen püüdnud seda filmi jutustada. Aga kindlasti on seal ka minu nägemus sellest ajast. Usun, et need elemendid tulevad sealt ühel või teisel moel välja. See aeg on ka filmi keeles olemas, ta on oma loomult sarnane esimese filmiga – ta on nagu jõgi, mis voolab."

Filmi üks osalistest, Doris Vahtra tõdes, et iga kord, kui ta seda filmi uuesti näeb, tuletab see talle ikka ja jälle meelde, kui palju inimesed muutuvad, seda ka hästi lühikeste aegadega.

"Kas või see uus film, mis nüüd välja tuleb – ma ei mäleta enam, mis ma seal räägin, ja naudin seda protsessi tänu sellele palju rohkem. Mul on võimalus seda kõrvalt vaadata."

Marje Tõemäe sõnul kolmandat filmi lubada ei saa, aga ta loodab noortega siiski ühendust hoida.

"Loomulikult on tulnud juurde uusi inimesi, osad noored on leidnud endale elukaaslasi ja suhteid, juba need inimesed tulevad sinna lisaks ja ma mõtlesingi, et tegelikult hakkabki sellest kasvama üks omamoodi perekond, filmiperekond."

Marje Tõemäe dokfilm "Sellest saab meie suvi" jõuab kinodesse kümnendast märtsist.