Kristjan Järvi erakorralisest uusaastakontserdist: peaksime kõik looma omaenda rada

Nimelt pidi algselt olema see tema isa, Neeme Järvi, dirigeeritud kontsert, mida nad perekonnaga oleksid aidanud tal korraldada.

"See oli üldiselt väga hea idee, aga see ei saa toimuda, sest tema on Ameerikas ja [vend, dirigent] Paavo ei saa ka siia tulla, sest tema on Inglismaal, aga mina olen siin ja teen nüüd selle uusaastakontserdi ära," selgitas ta.

Samas märkis ta, et ta ei tee seda niisama, asendusena, vaid nad lõid olude sunnil sellele uue kontseptsiooni, millele viitab ka pealkiri "Omaenda rada".

"Me kõik peaksime looma enda rada. Ma ei ole selle peale ise eraldi mõelnud, aga olen juhtunud oma raja loomisse protsessi -- olen läinud oma intuitsiooniga kaasa ja uskunud iseendasse ning et see, mida ma teen, on õige asi, ilma milleta ma ei saaks olla," tõdes Järvi.

Eesti Kontserdi aastalõpu- ja uusaastakontsert "Omaenda rada" on ETV eetris reedel, 1. jaanuaril kell 19.00. Dirigeerib Kristjan Järvi, Doris Kareva luulet esitab Maiken Pius Linnateatrist. Esinevad Eesti rahvusmeeskoor ja Eesti riiklik sümfooniaorkester.