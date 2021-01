Neeme Järvi: ega sellest palju ei räägita, kuidas saaks kultuuri aidata

Rahvusvaheline meistriklass ühendab muusikuid üle maailma ning annab neile eriolukorra kiuste võimaluse oma oskusi Neeme Järvi käe all lihvida. Seda, et muusikatööstus on jäädavalt muutunud, kinnitavad nii maestro kui ka tema veebipõhisel dirigeerimise kursusel osalevad muusikud.

Dirigent ja vioola õppejõud Alexander Zemtsov teab omast käest, kui keeruline on veebi vahendusel õpetada. Maestro Neeme Järvi meistriklass on tema sõnul üle ootuste hea. "Kui selline inimene nagu Neeme Järvi oma suuremeelsuse, teadmiste ja kogemustega annab veebipõhist tundi, siis see on igal juhul kõikidele osalejatele imeline kogemus," kinnitas ta.

Oma Florida kodust kursust juhatav Neeme Järvi sõnul on murettekitav, et kriisiolukorras langeb muusikute professionaalne tase ning kultuurivaldkonna areng jäetakse tähelepanuta. "Inimesed ei saa harjutada ega tööl käia, siin on igasugused vastuolud," tõdes ta ja rõhutas, et poliitikud ei mõtle üldse muusikutele. "Kõik muud asjad on tähtsamad, nii Eestis kui ka Ameerikas."

"Ega sellest palju ei räägita, kuidas me saame kultuuri aidata," nentis ta ja lisas, et samuti ei räägita palju sellest, et ERSO-l ja Eesti Filharmoonia kammerkooril on vaja maja. "Seda ei taha keegi kuulata, sest kes hakkab tänapäeval maja ehitama kui on sellised rasked olukorrad."

Meistriklassi korraldaja, mänedžer Natalja Slobodyreva ütles, et ka kriisi lõppedes jäävad muusikud senisest paiksemaks. Mitmesajapealist ooperiteatrit pole tema sõnul enam mõistlik turneele viia. "Edaspidi hakkab ehk publik rohkem reisima ja organisatsioonid ning orkestrid keskenduvad rohkem oma põhitegevusele," sõnas ta ja lisas, et orkestrid, dirigendid ja muusikud pole seni saanud keskenduda, sest nad on pidanud nii palju ringi rändama. "See ei ole tervislik ega jätkusuutlik eluviis."

Alexander Zemtsovil on kontsertide arv vähenenud 90 protsenti. Kuigi ta rõõmustab selle üle, et muusikutel on nüüd aega instrumente harjutad, siis loodab ta õige pea taas publiku ees seista. "Nüüd ma saan aru, kui olulised on inimesed saalis," mainis ta ja tõi välja, et varem olid muusikud väga ranged. "Kui keegi krõbistas kommipaberiga või köhis ja parasjagu kõlas vaikne ja õrn muusika, siis see häiris väga, praegu on aga selline tunne, et palun tulge ja krõbistage oma kommipaberitega ja plaksutage vales kohas, mind see ei sega."