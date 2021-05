Uus taskuhääling "Musapäevik" tutvustab muusikatööstuse telgitaguseid

"Muusikatööstuse teemalise podcast'i idee oli mul päris pikalt mõtteis, sest Eestis puudub muusikavaldkonnale pühendatud podcast," rääkis Liisa Lahtmets "Musapäeviku" idee sünnist. Minu soov oli luua taskuhääling, mis oleks praktiline, hariv ning avaks kogemuste ja teadmiste jagamise kaudu muusika- ja muusikatööstuse erinevaid tahkusid ja telgitaguseid."

"Kui mul tekkis võimalus enda lõputöö raames see mõte teoks teha, ei mõelnud kaua," lisas BFMis integreeritud kunsti, muusika ja multimeedia erialal õpinguid lõpetav Lahtmets.

"Musapäeviku" esimene episood on pühendatud muusikamanageri ametile ning sellega seonduvale. Saatekülalised on eelmisel aastal EMEA Aasta Manageri tiitli pälvinud Kaarel Sein, kes vastutab teiste seas Nublu ja Wateva muusikakarjääri eest, ning pikalt Elephants From Neptune'i käekäigu eest vastutanud Karl Sirelpuu, kes töötab täna Made in Balticsis ja juhib Otsakoolis muusikaettevõtluse spetsialisti eriala.

Saatekülalised arutlevad muusikamanageri rolli vajalikkuse üle ning kõigest sellega kaasnevast nii muusikutele, manageridele endile kui nende lähedastele. Saates selguvad suurimad riskid, mis Sirelpuu ja Sein siiani tööalaselt võtnud on, räägitakse õnnestumistest ja ebaõnnestumistest ning arutletakse muusikatööstuse glamuurse kuvandi üle.

"Musapäeviku" piloothooaja saadetes võetakse fookusesse muusikamänedžeri amet, artisti kuvand sotsiaalmeedias, suhtekorraldus ja kommunikatsioon muusikatööstuses, muusika produtseerimine ning filmimuusika ja muusikapsühholoogia.

"Musapäevik" on kuulatav Spotify platvormil.