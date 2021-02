Immo Mihkelson: olukord muusikatööstuses võib lähiajal tuua hulgaliselt kohtuprotsesse

Viimastel aastatel on üha suuremas mahus muusikat kättesaadav erinevate tehnoloogiafirmade poolt loodud voogedastusplatvormide kaudu. Koroonaviiruse pandeemia tõttu muutunud maailmas on paljud kontserdisaalid ja ooperimajad suletud ja muusikud kaotanud oma töö, ent muusikat on virtuaalselt meie ümber rohkem kui kunagi varem.

Kääre antud olukorras tekitab asjaolu, et summad, mida muusika loojatele ja esitajatele voogedastusplatvormide kaudu levivate esituste pealt makstakse, on olematud. näiteks miljon korda Spotify's kuulatud teose eest võib artist saada tasu suurusjärgus kõigest paarkümmend eurot.

Selline olukord pole muusikute vaatepunktist kahtlemata jätkusuutlik ning ajakirjanik ja muusikakriitik Immo Mihkelson arutleb, millised on võimalikud stsenaariumid, kuidas pandeemiast taastudes asjad muusikamaailmas muutuda võiksid.

Aasta 2020 oli üsnagi kurb aasta nii muusikutele, muusikale kui ka publikule, sest need kolm moodustavad terviku ja omamoodi ökosüsteemi. Nii-öelda seisakuaasta on tekitanud palju küsimusi ja mõtteid. "Oletasin juba 2020. aasta algul, et sügiseks on muusikute poolt plaadifirmade suhtes algatatud palju kohtuprotsesse. Aga seda ei juhtunud, sest kõik need asjad võtavad väga palju aega," rääkis Mihkelson. "Ent raha on muusikatööstuse ökosüsteemis nagu hapnik, milleta süsteem toimida ei saa. Kui suhted publiku ja esineja, muusika loojate ja vahendaja vahel on rikutud ja raha süsteemis ei liigu, on hing piltlikult öeldes kinni. Süsteem on nässus ja juba üsna mitme aasta jooksul."

Mihkelsoni sõnul on kokkuvõttes kolm stsenaariumi. "Kas kõik jätkub endiselt, kui vaktsiin tuleb ja väravad lastakse valla, või siis toimub proportsionaalne kahanemine ja kõik asjad muutuvad väiksemaks, või siis toimuvad täielikud strukturaalsed muudatused. Pakun, et viimane variant on tõenäolisem kui kaks esimest ja nii võibki juhtuda, aga see tähendab halba olukorda ja midagi helget ees ei paista, " ütles Mihkelson.

Muusikute, esinejate ja muusikaloojate vahele jääb suur hulk korraldajaid ja vahendajaid ning see süsteem on Mihkelsoni arvates imekeeruline. "Ei muusikud ega ka selles äris ise sees olijad ei mõista päris täpselt süsteemi toimimist, et kuidas raha seal liigub. Suures osas on muusika vahendamine läinud suurte tehnoloogiafirmade kätte ja muusikutest on neil kahjuks suures plaanis ükskõik," tõdes ta. "Kui inimesed midagi ostavad, siis seda valdkonda arendatakse. Kui aga inimesed ja teenusetarbijad huvi ei tunne, siis tehnoloogiafirmad neid valdkondi ei arenda ja need lihtsalt nii-öelda pannakse kinni. Eriti teravalt puudutab olukord peavoolu poppmuusikast erinevaid valdkondi nagu klassikaline muusika, džäss- ja folkmuusika."