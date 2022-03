Immo Mihkelson: raskel ajal kerkivad esile tuttavad teosed ja laulud

Muusika on inimeste leiutis ja ümbritseb meid praegu peaaegu kõikjal ja alati, liigagi alati. Kriisid aga tulevad ja lähevad ning on tõsiasi, et keerulistel hetkedel sirutavad paljud inimesed abiotsivalt käe muusika poole.

Miks see nii on? See on mõneti müsteerium. Miks inimesed vajavad muusikat? See on saladus, mille vastus põikleb selgituste eest.

Niisiis – meil on jälle kriis. See on juba plahvatanud ja alles kogub hoogu. Inimesi nakatavad teiste kannatused. Silmapiir on sünge, sest sõda viib hinnad üles ja majanduse alla.

Kusagil – mitte meist väga kaugel – langevad pommid, iga päev on ekraanidel valu, veri ja pisarad. Põgenikud on juba siin kohal ja äng hiilib üha lähemale.

Ma usun, et väga paljud meie seast on varem seda teinud. Nad on muusika abiga leevendanud oma isiklike elukriiside piina. Seda tehakse alati omaette ja otsekui salaja, sest tõeline suhe muusikaga toimib ainult neljasilma-kontaktide kaudu.

Kui saabub mingi suurem kriis, lööb see korraga paljusid. Kõrvad pöörduvad muusika poole nagu eelmistes kriisides. Üks teeb seda põgenemiseks, teine oma vaimu ja elujõu kosutamiseks, kolmas aga siseneb muusika kaudu palveseisundisse.

Aga me ei tea ju, kuidas seda abi otsitakse ja leitakse. Joonlaua või stopperiga sinna ruumi ei pääse. Kuidas kuulatakse? Mida? Kas abi tuleb? Kui palju või vähe seda on? Kas oodatakse muusikalt rohkem unustust või kirgastamist? Ei tea.

Umbes 15 aastat tagasi raputas maailma finantskriis. Paljude inimeste igapäevaelu läks järsku keerulisemaks. Eestis kerkis siis märgatavalt Klassikaraadio kuulatavus ning samasugune huvi kasv oli korraks näha ka Euroopas ja tõsise muusika kontserdisaalides kogu maailmas.

Siis tuli koroonakriis. Samuti väga valus. Aga selleks ajaks oli olemas juba Spotify ja kuulamisstatistika. Esimestel kuudel kuulamine langes, siis aga hakkas kiiresti kasvama. Spotify on muu hulgas kurikuulus selle poolest, kui palju ta oma kasutajate kohta igasuguseid andmeid kogub. Kuid tõenäoselt ei oska ka nemad öelda, milline muusika mõjutab inimesi rohkem. Milline on see n-ö "õige". Nemad loendavad klikke ja sekundeid, aga mitte kuulamisel tekkivat emotsioonide energiat.

Iga uus kriis on eelmisest erinev. Mis praegu inimeste ja muusika vahel toimub, on statistikutel teadmata, aga mingi kuulamise muutus on kindlasti juba toimunud.

Raskel ajal kerkib rohkem esile ajaproovile vastu pidanud muusika, sõltumata žanrist. Need tuttavad teosed ja laulud, mis aitavad segadusse sattunud inimesel teed leida. Niisugune muusika, millel on kindel toetuspind ja jõud.

Seega – meelekindlat kuulamist meile kõigile!