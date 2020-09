ERSO teatas, et orkestri eluaegne aupeadirigent Neeme Järvi ja solist Anna Šelest ei saa oktoobris väljakuulutatud kontsertideks Eestisse tulla ning kavas on mõned muudatused.

Praeguse seisuga on planeeritud, et 8. oktoobri kontsert "Järvi ja Matsujev" toob ERSO ette pianist Deniss Matsujevi ja dirigent Paavo Järvi.

Matsujev on ERSO ees esinenud ühe korra, soleerides Tšaikovski 1. klaverikontserdis Jõhvi kontserdimaja avakontserdil oktoobris 2005 (dirigent Milen Nachev). Soolokontsertidega on ta Eesti publiku ette astunud aga korduvalt. Järvi juhatas ERSO-t viimati 2019. aasta suvel Noblessneri valukojas, kus kõlasid Sumera tšellokontsert (solist Theodor Sink) ja Richard Straussi "Alpisümfoonia".

Tšaikovski muusikale pühendatud kontserdi avab tsaar Aleksander III kroonimispidustusteks kirjutatud "Pidulik kroonimismarss", millega 1891. aastal Tšaikovski dirigeerimisel avati ka New Yorgi Carnegie Hall. Tšaikovski konkursi võitja Deniss Matsujevi esituses kõlab Tšaikovski 2. klaverikontsert ning kontserdi teises pooles helilooja esimene sümfoonia "Talveunelmad".

24. oktoobri kontserdil juhatab ERSO-t Vassili Sinaiski ning solist on tšellist Marcel Johannes Kits, kes mõlemad pidi esialgse kava järgi ERSO-ga esinema juba kevadisel karantiiniajal.

Šostakovitši esimene tšellokontsert on teos, millega Marcel Johannes Kits võitis paar aastat tagasi Bukarestis rahvusvahelisel George Enescu nimelisel konkursil 53 tšellisti seas esikoha. Pärast aastakümnete pikkust vahet tuleb ERSO ette Vene dirigent Ilja Mussini ja Kirill Kondrašini traditsioonide jätkaja Vassili Sinaiski, kes on eriti hinnatud just vene, saksa ja inglise muusika interpreteerijana. Vassili Sinaiski on ERSO-t juhatamas käinud neljal korral: 1977., 1979., 1980. ja 1986. aastal.

Marcel Johannes Kits esines koos ERSOga viimati 2017. aastal Olari Eltsi juhatusel, kui kolm "Klassikatähtede" telekonkursi võitjat – tšellist Marcel Johannes Kits (2013), viiuldaja Katariina Maria Kits (2014) ja pianist Sten Heinoja (2016) – tõid ettekandele Beethoveni kolmikkontserdi.

Publiku arv kontsertidel on piiratud, kuid kõik kontserdid kannab üle ERSO TV ja Klassikaraadio. Terviseameti soovitustest lähtudes palub ERSO alates 1. oktoobrist kanda publikul kontsertidel maski.