Eesti Kontserdi traditsiooniline uusaastakontsert salvestati esmakordselt ETV jaoks ette

Tänavune uusaastakontsert salvestati koostöös rahvusringhäälinguga esmakordselt ette. Nii sai see 25 aasta pikkune traditsioon täiesti uue ilme, sest orkestri ja koori asetust tuli muuta, et muusikud püsiksid terved. "Meie menukast uusaastakontserdist on kujunenud ilus algus igale aastale. Sel korral tuli meil plaanid mõistagi ringi teha ning mul on väga hea meel, et rahvusringhääling sellest pisut pöörasest ideest kiiresti kinni haaras. Loodame, et suudame üheskoos vaatajaid meeldivalt üllatada," rääkis Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.

Uusaastakontserdil "Omaenda rada" kõlab maailmamuusika kullafond, esinevad Eesti Riiklik Sümfooniaorkester ja rahvusmeeskoor dirigent Kristjan Järvi juhatusel. Kontserti täiendavad Doris Kareva kaunid luuletused, mida esitab Linnateatri näitleja Maiken Pius. ETV-s näeb seda 1. jaanuaril kell 19, kontserti vahendab ka Klassikaraadio. Sama kontserdi elavat esitust kuuleb kolmapäeval, 30. detsembril Pärnu kontserdimajas.

Traditsioonilise aastalõpukontserdita ei jää ka Tartu publik. Neljapäeval 31. detsembril kell 12 astub Tartu Vanemuise kontserdimaja lavale Eesti Kontserdi hea sõber, Tallinna Kammerorkester eesotsas dirigent Rasmus Puuriga. Solistid on Linda Anete Verte ja Leho Karin. Kontsert maalib muusikalise akvarelli Eestimaa loodusest ja inimesest selle sees. Kõlab Rasmus Puuri hoolikalt valitud ja komponeeritud eesti heliloojate muusika, vaheldumisi vanema põlve ja kaasaja autorite looming, milles kuuleb üksteist mõistvat, peegeldavat ja täiendavat dialoogi.

"On ühe väga teistmoodi aasta lõpp ja päris ime, et saame täna siin niiviisi koos olla," sõnas Rasmus Puur. "Aasta tagasi ei oleks seda keegi mingiks imeks pidanud. Teie ostate pileti, meie mängime ilusat muusikat, majandus õitseb, kultuur vohab, kõht on täis. Aga nüüd tajume ehk enam selle võimaluse erilisust. Teie ostate pileti. Meie mängime ilusat muusikat. Meelt ei lahutata, meeli liidetakse. On ühe väga teistmoodi aasta lõpp."