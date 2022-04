"Kultuuristuudio. Looming" uurib produtsent Ivo Feldi märgilisemaid töid

Ivo Felt tahtis pärast keskkooli minna Tartusse ajalugu õppima, aga sattus hoopis Tallinnfilmi heliosakonda assistendiks. Täna on ta Eesti ühe juhtiva filmistuudio asutaja ja produtsent, kes on Eesti filmimaana maailmakaardile toonud.

Saatejuht Kaspar Viilup uurib saates "Kultuuristuudio. Looming", mida kujutab endast filmiprodutseni töö ja kuidas on Felt viinud Eesti filmid maailma tippu. "Gruusia režissööri Zaza Urušadze mängufilm "Mandariinid" on üks tugevamaid Eesti koostööl valminud linateoseid, mis on Ukraina sõja kontekstis taas väga aktuaalne," ütles Viilup ja lisas, et saates proovib ta saada selgust, kuidas see film valmis ning millist elu elab see tänasel päeval. "Samas vaatame ka, mida muud on Felt oma karjääri jooksul teinud."

Ivo Felti loomingut aitab mõtestada pikaaegne koostööpartner Liina Triškina-Vanhatalo ning filmikriitik Andrei Liimets.

Sarja "Kultuuristuudio. Looming" iga osa vaatleb ühe looja ühte või kahte märgilist teost, mida avatakse koos tegija enda ja tema looming mõtestajaga. Saate finaalis üllatab külaline vaatajaid ühe teda ennast mõjutanud teose looga.

Saatejuhid on Ave Häkli, Kaspar Viilup ja Meelis Oidsalu. "Kultuuristuudio. Looming" on eetris teisipäeva õhtuti kl 21.30 ETV2s.