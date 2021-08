Kristjan Järvi: NOËP on mind väga palju mõjutanud

"Kristjan helistas mulle ja ütles, et talle väga meeldib mu muusika ja kiitis seda ning viskas õhku mõtte, et võiks midagi koos teha," meenutas Kõpper kolme-nelja aasta tagust kõne.

"See energia, siirus ja avarus, mis kaasab kõiki inimesi, on see, mis võlus mind esimesest kuulmisest raadios," meenutas Järvi hetke, kui esimest korda NOËPi muusikat kuulis. "Otsisin ta üles, sest kui Eestis on selliseid inimesi, siis on vaja nad kiirelt üles leida ja avaldada oma entusiasmi, pakkuda tuge ja kiita."

Järvi tõdes, et NOËP on teda väga palju mõjutanud. "Tal on väga geniaalne maitse, tunnetus ja sageduslik mõtlemine," ütles ta.

Kõpper on projekti pärast elevil ja nentis, et sümfooniaorkestri esituses kõlavad kõik lood väga palju paremini. "Kui kuulen loost esimest korda seadet orkestri esituses, siis tuleb kananahk ihule. Nii äge on kuulda lugusid, mida oled kitarri peal välja mõelnud, orkestri ja Järvi esituses."

Kontserdil "Pühitsus" astuvad pühapäeval, 15. augustil Rakvere vallimäel publiku ette Kristjan Järvi Ensemble, NOËP, Anett, Angeelia ja Mick Pedaja.