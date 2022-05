Järvide perekond avab uues portreesaates oma kodude uksed

Järvide perel on tänavu tähelepanuväärne aasta: Neeme Järvi tähistab juunis oma 85. sünnipäeva, Paavo Järvi 60. ja Kristjan Järvi 50. sünnipäeva. Värskes portreesaates "Järvid. Täiuslik kolmkõla" avab muusikaline dünastia oma kodude uksed maailma erinevais paigus.

Järvide juubelitest kantud aasta puhul esilinastub ETV2s telesaade, mis viib külla nii Floridasse, Zürichisse kui ka Väänasse, mis kõik on Järvide perele erilise tähtsuse ja tähendusega kohad. Tunniajases saates avavad oma mõtted ja kodude uksed nii perepea Neeme Järvi kui ka dirigentidest pojad Kristjan ja Paavo Järvi ning flötistist tütar Maarika Järvi. Karmel Killandile antud intervjuudes räägitakse kõigest mis oluline, nii muusikas kui ka elus laiemalt.



"Me pole kedagi kunagi sundinud," ütles nelja lapse isa ja üheksa lapselapse vanaisa Neeme Järvi oma laste kohta. Neeme Järvi sõnul on tema laste muusikaliseks mõjutajaks olnud kodu, kus pidevalt mängis muusika ja mida külastasid kõik hinnatud muusikud.



"Järvid. täiuslik kolmkõla" tele-esilinastub ETV2s sel 9. mail kell 21:30.