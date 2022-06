Festivalil Klaaspärlimäng kõlab kahemeetrine flööt

Kontrabass flööti kasutatakse muusikas harva. Helikõrguse poolest on kontrabass flööt kaks oktaavi madalam kui tavaline flööt, samuti nõuab instrument heli tekitamiseks palju suuremat õhuhulka kui enamik teised puhkpillid. Kontrabass flööti mängitakse püsti seistes.

Maarika Järvi juhtimisel Šveitsis loodud flöödiansambel Post Tenebras Flutes esitab Klaaspärlimängu festivalil programmi pealkirjaga "Flöödi kuningriik", kus esitatakse muuhulgas Arvo Pärdi teoseid "Summa" ja "Da pacem Domine", tuntumaid osi Antonio Vivaldi "Aastaaegadest", samuti Daniel Schnyderi loomingut ning maailma esiettekandeid.

Maarika Järvi on ainus flötist, kes on salvestanud helikandjatele kõik eesti heliloojate flöödikontserdid. Tema flöödiansambel Post Tenebras Flutes koosneb Šveitsi ja Prantsusmaa muusikutes. Flöödimängu kõrval on Järvi ka Šveitsi Flöödiühingu president

Festival Klaaspärlimäng toob sel aastal vaatajate ette 12 kontserti mitmete esiettekannetega, festival toimub Tartus 7. kuni 12. juulini.