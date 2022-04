Arvo Pärdi Keskuse stipendiaadid on Ivar Põllu ja Iraani helilooja Golfam Khayam

"Hea meelega oleksime andnud välja rohkem stipendiume, sest taotlejad oli kõrgel tasemel ja väga raske oli sedavõrd heade kanditaatide vahel valikut teha," sõnas Arvo Pärdi Keskuse tegevjuht Anu Kivilo. "Muusikavaldkonna kunstnikest jäi lõpuks sõelale ida ja lääne muusikatraditsioone ühendav Iraani päritolu helilooja ja muusik Golfam Khayam. Otsingulise lähenemise poolest tuntud Ivar Põllu üllatas žüriid originaalse ideega, millele residentuuri ajal pühenduda."

Tänavu lavastuse "Serafima + Bogdan" eest Eesti Teatriliidu lavastajaauhinna pälvinud Ivar Põllu on tunnustatud ja viljakas dramaturg ja lavastaja. Ta on Tartu Uue Teatri asutaja ja loovjuht, teinud muusikalisi ja lavakujundusi ning kirjutanud teatriarvustusi.

Helilooja ja instrumentalist Golfam Khayam on omandanud magistrikraadi kitarri alal USA-s ning magistrikraadi kompositsiooni ja interpretatsiooni alal Genfi muusikakõrgkoolist Šveitsis. Ta on võitnud rahvusvahelise heliloojate rostrumi kategoorias "Windows on the World" ("Aken maailma") ning alates 2016. aastast teeb ta instrumentalistina koostööd tunnustatud plaadifirmaga ECM.

Stipendiumile saabus 81 taotlust üle maailma 31 riigist Põhjamaadest Ladina-Ameerikani. Arvo Pärdi Keskus avas residentuuriprogrammi 2021. aastal. Tänavu antakse välja kaks stipendiumi, millest üks on ette nähtud muusikavaldkonna ning teine mõne muu kunstiliigiga tegelevale loovisikule.

Residentuuri kestus on 1 kuni 4 nädalat, stipendium katab residendi transpordikulud, majutuse lähedal asuvas LaSpa hotellis ning sisaldab ka päevaraha.