Arvo Pärdi Keskuse stipendiumi saavad Indrek Koff ja saksa helilooja Sophia Jani

"Sel aastal esitati stipendiumile lausa 154 taotlust, mida on peaaegu poole rohkem kui eelnevatel kordadel. Valiku tegemine võrdselt tugevate kandidaatide seast oli erakordselt raske ülesanne. Mõlemad stipendiaadid paistavad silma järjekindlalt kõrgetasemelise loometegevusega, suunates oma energiat ka noorte harimisele ja innustamisele," sõnas Arvo Pärdi Keskuse tegevjuht Anu Kivilo.

Indrek Koff on viljakas lastekirjanik ja tõlkija prantsuse, portugali ja inglise keelest. Alates 2003. aastast on ta minikirjastuse Härra Tee & proua Kohvi (varasema nimega Indrek Koffi tõlketalu) juhataja.

Helilooja Sophia Jani on omandanud magistrikraadi heliloomingu alal prof. David Langi ja prof. Martin Bresnicki kompositsiooniklassis USAs Yale´i ülikoolis. Peale aktiivse tegevuse heliloojana on Sophia Jani noori muusikuid ühendava kammermuusikafestivali "Feet Become Ears" üks loojatest ja eestvedajatest.

Arvo Pärdi Keskuse stipendiumile saabus sel aastal 154 taotlust 36 riigist üle maailma Euroopast Ladina-Ameerika ja Aasiani. Tänavu anti välja kaks stipendiumi, millest üks on ette nähtud muusikavaldkonna ning teine mõne muu kunstiliigiga tegelevale loovisikule.

Residentuuri kestus on 1‒4 nädalat, stipendium katab residendi transpordikulud, majutuse lähedal asuvas LaSpa hotellis ning sisaldab ka päevaraha. Arvo Pärdi Keskus annab residendistipendiume välja alates 2021. aastast.