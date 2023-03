Ukraina muusikafestival Odessa Classics toimub Eestis ka sel aastal

Odessa Classics on Ukraina suurim festival, mille eesotsas on Ukraina pianist Aleksei Botvinov. Seoses aasta tagasi alanud Venemaa sissetungiga Ukrainasse ei olnud festivalil võimalik enam oma kodumaal jätkuda, võimalustega tuli appi Eesti pool, õla pani alla ka Eesti Riiklik Sümfooniaorkester.

Möödunud neljapäeval, 9. märtsil oli festivali juht, pianist Aleksei Botvinov Tallinnas ja andis koos Hans Christian Aaviku ja Karolina Aavikuga Mustpeade majas Odessa Classicsi eelkontserdi. Intervjuus meenutas ta festivali esimest Eesti kogemust ja avas tulevase festivali kava.

Milliste tunnetega vaatate tagasi Eestis toimunud esimesele festivalile "Odessa Classics"?

Väga erilise tundega. Veebruaris algas sõda ja arvasime, et meie festival jääb nüüd pausile. Aga sõbrad tulid appi. Minuga võttis peagi ühendust Meelis Kubits ning koos temaga Eesti Riiklik Sümfooniaorkester orkestri direktori Kristjan Halliku ja peadirigendi Olari Eltsiga, tänu kellele saime võimaluse festivaliga suve algul jätkata. Need olid südantliigutavad kontserdid täissaalide ja sooja vastuvõtuga! Festival algas võimsalt. Tõin siia oma hea sõbra, viiuldaja Daniel Hope'iga. Festivali avakontserdi ERSO ja Olari Eltsiga kandis üle kanal ARTE. Sealt läks asi edasi. Meile pakkus oma võimalusi Kreekas Thessaloniki linn, Vilniuse Filharmoonia, Beethoveni maja Bonnis. Nüüd on festivali kontserdid olnud ka Zürichis ja Varssavis.

Millise kava toote Eestisse teisel festival "Odessa Classics"?

Tuleb taas Daniel Hope, ta on nagu meie festivali saadik. Ta on ka festivali resideeriv artist. Hope on ülemaailmselt tuntud tippviiuldaja, suur Ukraina sõber. Eelmisel aastal esines ta Britteni viiulikontserdiga, aga sel aastal ta annab kaks kammerkontserti. Algul mängime meie koos duokontserdil. Kavas on Inglise helilooja Edward Elgari viiulisonaat, erakordselt kaunis teos. Teeme kummarduse Eesti suurele heliloojale Arvo Pärdile teosega "Peegel peeglis". Siis on meil kavas tuntud vene helilooja Alfred Schnittke Sonaat nr. 1 – mitte nii sageli esitatud teos, aga väga vaimukas ja põnev. Muidugi mängime ukraina muusikat – Valentin Silvestrovi "Melodies of the Moments". Olen tänulik ja õnnelik, et saime Daniel Hope'iga eelmisel aastal välja anda Silvestrovi loominguga plaadi Deutsche Grammophonile. Ja kavas on ka veel ameerika helilooja Jake Heggie spetsiaalselt Hope'ile kirjutatud teos "Fantasy Suite 1803". Hope'i teine projekt on oma ansambliga Air, kus nad mängivad baroki tuntud, aga ka tundmatute heliloojate muusikat. Väga eriline saksa pianist Sebastian Knauer esitleb Eesti publikule oma kava, kus on minimalistliku helilooja Michael Nymani muusika kõrvutatud Mozarti sonaatide ja variatsioonidega. See kontsert on Arvo Pärdi keskuses.

Muidugi on festivalil olulisel kohal Eesti muusikud. Mängin trios koos Eesti noorte annete Hans Christian Aaviku, Karolina Aaviku ja Marcel Johannes Kitsega. Tutvustame ka originaalse noore Leedu helilooja Gediminas Gelgotase loomingut. Tal on jõuline ja filmilik, noori väga kaasa tõmbav muusika, mis on populaarsust võitnud kõikjal Euroopas. Festivali lõppkontserdil on mul austav võimalus esitada Eesti riikliku sümfooniaorkestriga peadirigent Olari Eltsi juhatusel Rahmaninovi Klaverikontserti nr. 2. Rahmaninovi muusika on aegade ja olukordade ülene ja sellel suurel heliloojal on tänavu ka 150. aasta juubel.

Lisaks on festivalil Odessa Classics seekord oodata väga põnevat kohtumist. See on vestlus vene kirjaniku ja mõtleja Mihhail Šiškiniga. Tema sõda ja Venemaa olemust avavad ja selgitavad raamatud ning artiklid on väga tuntud ja Euroopas väga populaarsed. Olen aru saanud, et ka Eestis on tema kirjutisi tõlgitud ja need on palju huvi pakkunud.

Festival Odessa Classics toimub 26. mai kuni 7. juuni eri kohtades Eestis: Estonia kontserdisaal, Mustpeade maja, Viimsi Artium, Arvo Pärdi keskus ja Tartu Elleri kooli Tubina saal.