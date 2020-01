Rakvere riigigümnaasiumi arhitektuurivõistluse võitis ideekavand "Pargielu"

Rakvere riigigümnaasiumi arhitektuurivõistluse võitis arhitektuuribüroo Salto ideekavandiga "Pargielu", mille autorid on Maarja Kask, Ralf Lõoke ja Martin McLean. Saltole oli see juba viies riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võit.

Lääne-Virumaa oli üks viimaseid maakondi, mis nõustus riigigümnaasiumi loomisega ning linna ja haridusministeeriumi kokkulepe sõlmiti vähem kui kolm aastat tagasi, vahendas "Aktuaalne kaamera". "Rakvere on võib-olla selles mõttes eripärane, et ei tehtud enne otsust ja siis vaieldi, vaid vaieldi juba enne ära," mainis haridusminister Mailis Reps ja lisas, et tänu sellele sündis ka riigigümnaasiumi loomise otsus palju kiiremini. "Selleks hetkeks, kui Virumaa rahvas otsustas selle luua, oli otsus juba kindel."

Rakvere abilinnapea Laila Taluniku sõnul on 2022. aasta sügisel avatav riigigümnaasium vaid üks osa uuest selle piirkonna linnaplaneeringust. "Sinna piirkonda on planeeritud Arvo Pärdi nimelise kontserdimaja ehitus, mille projekt on uuendatud ning millele käib aktiivne rahastuse otsimine," mainis ta ja lisas, et tulemas on ka Karmeli koguduse uus hoone ja keskväljaku ümberplaneerimine. "Kogu see planeering peaks tõmbama Rakvere keskväljakut pisut laiemaks."

Ideekavandi ühe autori Maarja Kase kinnitusel oli loodava riigigümnaasiumi asukoht arhitektidele huvitavaks väljakutseks. "Võib-olla meie põhieesmärk oli teha hoone, mis on osa pargimaastikust või pargipaviljon, tal justkui puudub tagakülg," ütles ta.

Arhitektuurikonkursi teine koht läks ideekavandile "Vahvel", mille esitas konkursile arhitektuuribüroo Kuu ning autoriteks on Liis Juuse, Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Kristo Põlluaas ning Juhan Rohtla. Kolmanda koha saavutas ideekavand "Väljakool", autoriteks Tõnu Laanemäe, Karlis Lauders, Rita Laudere, Zane Kalniņa ning Rasa Grāvīte arhitektuuribüroost SYMPTOM ARHITEKT OÜ ja SIA LAUDER ARCHITECTS.

Ergutuspreemia võitsid ideekavandid "Dialoog", autoriks Egon Metusala ja Liis Uustal arhitektuuribüroost MA OÜ ning "Pesakast" arhitektuuribüroo Molumba ning autorid Karli Luik, Johan Tali, Harri Kaplan ning Tamara Nesic.