Mart Kalm Rakvere riigigümnaasiumist: planeeritava koolimaja asukoht on linnaruumis ebaloogiline

Akadeemik Mart Kalm ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et uue planeeritava koolimaja asukoht on linnaruumis ebaloogiline. "Sa ei saa ehitada sisuliselt kõige tähtsamat maja seni dominantsel positsioonil oleva maja ette madalamale," ütles ta ja rõhutas, et see maja ei hakka kunagi toimima sellena, et ta oleks kõige tähtsam kool Rakveres.

"Kui me mõtleme sellele, et Rakvere on kahaneva elanikkonnaga linn, siis sinna on uuel ajal juba üks kool juurde ehitatud ning minu meelest ei ole vaja Rakveresse uut koolimaja," tõdes ta ja kinnitas, et kõik arengud võiksid toimida olemasolevate koolimajade rekonstrueerimise teel, mis oleks riigile palju odavam. "Teine aspekt oleks muidugi see, et Rakvere on see linn Eestis, kus asub Eesti kauneim koolimaja, tõeliselt tolle hetke kooliarhitektuuri absoluutne tipp, aga ka kõige pedagoogiliselt arenum hoone."