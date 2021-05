Signe Kivi: loodan, et ka Tallinna filmilinnak saab endale rahastuse

Signe Kivi arvates käivitus avalik arutelu riiklikult tähtsate kultuuriobjektide ümber üllatavalt aeglaselt. "Just viimased kuud ja nädalal olid veidi pingelisemad," sõnas ta ja lisas, et neli objekti, mis valituks osutusid, esindavad tema sõnul aga kõigi komisjoni liikmete eelistusi. "Need valikud on seetõttu ka erakondadeülesed."

Tema sõnul võis Tartu Südalinna kultuurikeskuse kasuks rääkida ka fakt, et 2024. aastal on Tartu Euroopa kultuuripealinn. "Võimalik, et selle projekti esitlus möödunud aasta novembris oli enamike komisjoni liikmete arvates ka väga hästi ette valmistatud."

Tallinna filmilinnak, mis hetkel valiku hulka ei mahtunud, jäi Kivi sõnul kuskile seitse parima kandidaadi hulka. "Nii see kord on, et kultuurkapitali seadus lubab teha pingerea esimesest neljast objektist, jah, sellest on kahju, mõeldes kasvõi eri kultuurivaldkondade olulisusele," selgitas ta ja mainis, et tal on siiski siiras lootus, et ka filmilinnak saab rahastuse. "Küll mitte kohe kultuurkapitalilt, aga mujalt, sest seda on väga vaja Eestile."

"Ma arvan, et küsimusi tekib palju ja kultuurikomisjoni liikmed saavad otsustajatena päris palju kriitikat," tõdes ta ja rõhutas, et praeguse valikuga katsid nad ära ka regionaalsuse. "Kindlasti Pärnu ja Lõuna-Eesti jäävad veidi muretsema, aga ma usun, et kõigi jaoks on kuskil keegi, kes teda toetab ja leitakse need võimalikused vajalike kultuuriobjektide ehitamiseks."

Vaatamata sellele, et Eesti muuseumite ühishoidla ei mahtunud isegi riigikogu poolt tehtud 11 objekti eelvalikusse, tulnuks seda projekt Signe Kivi arvates juba aastaid tagasi riigieelarvest rahastada. "Kahjuks seda ei tehtud, eelmine kultuuriminister jäi väga palju lootma kultuurkapitali otsuselt, aga ma usun, et see on riigi ülesanne ning selle ehitusega tuleb alustada, nii Põhja- kui ka Lõuna-Eesti asukohaga muuseumihoidlatega," kinnitas ta

Kultuurikomisjon tegi riigikogu täiskogule ettepaneku nimetada järgmisteks riiklikult tähtsateks kultuuriobjektideks Tartu südalinna kultuurikeskus, Narva Kreenholmi kultuurikvartal, Arvo Pärdi nimeline muusikamaja ning Estonia juurdeehitus.