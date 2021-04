Ivari Ilja Estonia juurdeehitusest: me ei pea arvama, et see tuleb inetu

"Olgem ausad, meie ooperikunst asetseb tingimustes, mis ei vasta ei kaasaegsetele ega üldse mingitele oooperi- ja muusikateatri esitamise nõuetele. Koostöö välismaa ooperiteatritega ehk kasvõi produktsionide vahetamine on ka võimatu," nentis Rahvusooper Estonia nõukogu esimees Ivari Ilja "Ringvaates", et juurdeehitus on teatriinimeste vaatepunktist väga vajalik.

Ta lisas, et kuigi meedias on palju poleemikat tekitanud Estonia võimaliku juurdeehituse pildid, siis tegelikult ei ole veel teada, kuidas juurdeehitus välja nägema hakkaks. Alles siis, kui juurdeehituse projekt valituks osutub, korraldatakse rahvusvaheline konkurss, mille raames võidutöö välja selgitatakse.

"Me ei pea ju kohe arvama, et see tuleb hästi kole ja inetu," sõnas Ilja ja lisas, et loodab väga, et kultuurikomisjon otsustab juurdeehitust toetada.

"Kui see võimalus praegu käest läheb, siis tõenäoliselt lähema 30-40 aasta jooksul jääb see asi edasi kiduma," ütles Ilja.

Ooperilaulja Ain Anger tõdes, et Estonia saali akustika on väga halb, mistõttu kuuleb publik laval toimuvat kehvasti ja ka lauljatel endal on raske aru saada, kuidas nad laulavad. Samuti on keeruline balletitantsijatel, kellele lava jääb liiga väikeseks ja kes seetõttu kõiki liigutusi suurelt välja mängida ei saa.