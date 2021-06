Kaljulaid soovib lisada filmilinnaku tähtsate kultuuriobjektide hulka

Riigikogu kultuurikomisjon tegi täiskogule ettepaneku nimetada järgmisteks kultuurkapitali toetatavateks riiklikult tähtsateks kultuuriehitisteks vastavalt pingereale Tartu südalinna kultuurikeskus, Narva Kreenholmi kultuurikvartal "Manufaktuur", Arvo Pärdi nimeline muusikamaja ning rahvusooper Estonia praeguse hoone juurdeehitus.

Kaljulaid ütles ERR-ile, et filmilinnakut nimekirja pakkuv muudatusettepanek ei ole seotud kolmapäeva hommikul saabunud Tallinna linna otsusega mitte toetada Estonia juurdeehitust. "Filmilinnaku idee ja projektiga puutusin kokku juba siis, kui olin Põhja-Tallinna linnaosa vanem ja loomulikult olin siis väga huvitatud, et see tuleks ja just Põhja-Tallinnasse," ütles Kaljulaid. "Olen seda algusest peale pidanud Eestile väga perspektiivikaks projektiks nii kultuuri kui ka äri ja ekspordi seisukohast."

Kaljulaidi sõnul paistis filmilinnaku idee riiklikult tähtsateks kultuuriobjektideks pakutud projektide seas silma. ""Teneti" puhul nägime, et ühe Eestisse toodud mängufilmi tootmine tähendas seda, et linn ja riik olid pildis ning muuhulgas said meie näitlejad mängida suures Hollywoodi filmis. Sellist mõju paljudel teistel kunstiliikidel pole," tõdes ta.

"Ka filmiinimesed ise ütlevad, et filmivaldkonnas suuri investeeringuid Eestis tehtud pole. On tehtud filme, aga suuri ja püsivaid tingimusi loovaid investeeringuid pole ette näidata," ütles Kaljulaid.

Kaljulaid lisas, et filmilinnaku kasuks räägib ka see, et see pole asi, mida aegade lõpuni riigi eelarvest toetama peaks. "Kultuuri tulebki toetada, see on riigi üks põhifunktsioone, aga see on selline kunst, mis tõenäoliselt ennast ka ära tasub ja suudab end ise ülal pidada ning see on ka oluline," sõnas ta.