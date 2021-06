Tallinn ei nõustu Estonia juurdeehitusega Tammsaare parki

Tallinna linnaplaneerimise amet otsustas teisipäeval, et kavandatav Estonia juurdeehitus ei tule kõne allagi, kuna soovitud lahenduse elluviimine tooks kaasa palju ja suuri negatiivseid mõjusid olemasolevatele keskkonna, kultuuri- ja linnaruumilistele väärtustele ning samas ei ole võimalik saavutada ka parimat teatrihoone laienduse lahendust, mis rikastaks ja väärtustaks linnaruumi tervikuna, kirjutab Postimees .

Ooperimaja juurdeehituse vastuargumendid, mida ameti juhataja Ivari Rannama Estoniale saadetud kirjas loetleb, on jagatud nelja rühma: esiteks ei vasta lahendus säästva arengu põhimõtetele, kuna laiendus soovitakse kavandada hiljuti rekonstrueeritud looduskaitsealuse Tammsaare pargi territooriumile, mis tooks kaasa ühe pargiosa, sealhulgas haljastuse likvideerimise.

Teiseks läheks juurdeehitis vastuollu muinsuskaitseliste õigusaktide ja põhimõtetega.

Kolmandaks ei vasta lahendus linnaruumi planeerimise üldpõhimõtetele ning heale planeerimis- ja ehitustavale, mis tähendab, et see on kavandatava asukoha jaoks liiga suur ega sobitu ümbritsevasse keskkonda.

Neljandaks leidis linnaplaneerimise amet, et soovitud lahenduse elluviimiseks puuduvad õiguslikud eeldused ja uued asjaolud, mis toetaks teatrihoone kavandamist asukohta, mida varem on peetud ebasobivaks ehk lahendus ei ole kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga ning on vastuolus ka linna strateegiliste sihtidega.