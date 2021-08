Gren Noormets: Eesti filmi viga on see, et kogu aeg on ise hakkama saadud

Filmilinnaku projekti eestvedaja Tallinn Film Wonderlandi tegevjuht Gren Noormetsa sõnul saavad nii riigi esindajad kui ka poliitikud aru, kui oluline on filmilinnak Eesti jaoks, kuid sellele pole lihtsalt varem mõeldud, sest Eesti film on proovinud alati ise hakkama saada.

Tallinna filmilinnaku ehitamiseks läheb vaja 13,5 miljonit eurot ning Tallinna linn on valmis projekti finantseerima tingimusel, et filmilinnak summa 16 aasta jooksul tagasi maksab.

"Me pole päris kindlad, kas suudame seda vähemalt esimeste aastate jooksul ise oma jõuga tagasi maksta," tõdes Noormets "Vikerhommikus". "Tuleme kulude katmisega täielikult toime, aga kapitali kulu ja üüri maksmiseks on tuge ja abi vaja, seda me riigilt taotleme ja ootame. Oleme seda väga pikalt ajanud."

"Olen viimasel aastal intensiivselt suhelnud riigiesindajate ja poliitikutega ning väga meeldiv tunne on. Kõik saavad aru, et see on Eesti jaoks oluline asi, aga selle peale pole varem lihtsalt mõeldud," rääkis Noormets.

"Eesti film on ise hakkama saanud kogu aeg, see on tema viga. Eesti filmitegijad on väga leidlikud olnud. Kui on vaja kuskil talu sisevõte teha, siis on leitud päris talu, tehtud küll piiratud tingimustes võrreldes stuudioga, aga on väga hästi välja tulnud. See paneb mõtlema, et kui meil stuudio oleks, millega eesti film siis veel hakkama saaks."

Vaatamata filmistuudio puudumisele on huvi Eestisse filmima tulemise vastu suur. "Hetkel, kui stuudiot pole, saan ikka üle 3–4 nädala küsimusi-taotlusi, kas saab aega panna, millal saaks ja miks veel ei saa," ütles Noormets ja lisas, et tal pole kahtlustki, et suured projektid Eestisse hakkavad tulema.

"Kasvõi "Teneti" Eestis-käiguga on neid asukohaotsijaid Eestis mitmeid käinud ja on kuulda, et vaatamata sellele, et stuudio tulek kindel pole, on nad pannud Eesti ka enda plaanidesse."

Kuigi Eestisse tullakse ka kauni looduse pärast, on stuudio olemasolu siiski vajalik. "Selleks, et loodust tulla filmima, tahetakse ikkagi mingid võtted teha stuudios ja siis minnakse loodusesse. Kui stuudiot pole, siis minnakse Leedus loodusesse. Leedu on meile päris tõsine konkurent ja pikalt ees. Leedus on stuudio olemas ja seal on mitmeid tuntud filme tehtud."

Paljassaarde ehitatav filmilinnak oleks Noormetsa sõnul konkurentidega võrreldes eriline ka just asukoha poolest. "Paljassaare on kesklinnale nii lähedal, et see loob teisi eeliseid, mida teistel stuudiotel pole, mis on tehtud põldudele linnast eemale. Saame staarid majutada rohkete tähtedega hotellidesse ja ei pea uhkeid karavane rentima."

Hetkel ollakse ootel, kui riigikogu kokku tuleb ja tööle hakkab. "Usun, et otsused, mis võimaldaks meil isegi järgmisel aastal linti lõigata ja uksed lahti teha stuudiol. sünnivad selle aasta suve lõpus ja sügisel," on Noormets lootusrikas.

"Projektid on meil valmis, ehitusluba kohe-kohe käes, puudused on kõrvaldatud ja märkused parandatud. Ainuke takistus on ehitushinnad, mis on teinud imelikke jõnkse ülespoole," tõdes ta. "Selliste ehitushindadega minna hankesse on õli tulle valamine, aga usun, et need hinnad ka normaliseeruvad või saab selgeks, et ei ole mõtet oodata nende alanemist."