Tanel Toom filmilinnaku vajadusest: Eesti film tolkneb Eesti kultuuri sabas

"On seline tunne, et see vaene Eesti film tolkneb Eesti kultuuri sabas. Et me ei ole justkui osa perekonnast ega täisväärtuslik. See on väga pikalt niimoodi olnud ja jube raske on sellest välja võimelda," sõnas režissöör Tanel Toom "Ringvaates", et filmilinnakuta on filmitegijatel väga keeruline hakkama saada.

Filmilinnak kujutaks endast filmivõtte paviljoni ja selle ümber rajatavat keskust. Linnakus asuks kolm stuudiot, kus saaksid filmida nii Eesti filmide tegijad kui ka välismaa filmitegijad. Sarnased linnakud on juba olemas nii Riias kui ka Vilniuses.

"Stuudio vajadus maailmas ja ka ainult Euroopas on väga suur. See, et me siia tööd sisse saame – selles ei ole kahtlust ka," sõnas produtsent Ivo Felt ja lisas, et juba praegugi on Netflix huvi tundnud, kas järgmise aasta lõpuks saaks Tallinna filmilinnakusse aega broneerida. Lubada ei saa neile aga midagi, sest veel ei ole teada, kas linnaku ehitamiseks kümme miljonit eurot antakse või ei.

Felt tõdes, et ka "Tenetit" oleks Eestis kauem filmitud, kui oleks olemas olnud paviljon, kuhu oleks saanud erinevaid võttepaiku ehitada. Toom lisas, et võttepaikade leidmine ongi tihti väga keeruline, sest kohti, mis filmitegijate soovidele vastavad, on vähe. Filmilinnak annaks neile aga võimaluse ehitada üles täpselt sellise võtteplatsi, nagu vaja on.