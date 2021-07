Filmilinnak saab sel nädalal ehitusloa, kuid rahastus on ebaselge

Filmilinnaku rajamist toetab Tallinna linn, andes filmitegijate käsutusse Paljassaarel asuva krundi, kus praegu keerleb vaid tolm, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Linn on valmis 13,5 miljonit eurot maksva linnaku valmis ehitama, kuid linnakul tuleb see raha 16 aasta jooksul tagasi maksta. Selleks on linnakul vaja ka riigi panust.

"30 aastat pole Eesti filmisektoril olnud võimalik kontrollitud keskkonnas võtteid teha ja sellest lähtuvalt on ka filmide ideede teostamise plaane tehtud, et ei ole kontrollitud keskkonda. Näiteks kas või seesama film, mis Cannes'is pärjatud sai, on tehtud suletud ruumis ja liikuvas rongis. Tegelikult selliseid asju on väga lihtne ja tunduvalt odavam stuudiosse luua, selliseid keskkondi," rääkis filmilinnaku tegevjuht Gren Noormets.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Isamaa fraktsioonid tegid muudatusettepaneku lisada riiklikult tähtsate kultuuriobjektide eelnõusse Anu Raua keskus ning nii Isamaa fraktsioon kui ka riigikogu liige Raimond Kaljulaid soovivad filmilinnaku lisamist.

"Sellel projektil on väga tugev potentsiaal, mitte ainult riigisisene, vaid rahvusvaheline potsentsiaal. Ja teiselt poolt, mis on ka tähtis, et selle projekti realiseerimisega luuakse uusi ja huvitavaid töökohti Eestis ja võimalusi inimestel kinokunsti ja teletootmise valdkonnas tööd leida," selgitas Kaljulaid.

Hetkel on riiklikult tähtsate kultuuriobjektide eelnõus neli projekti. Filmilinnaku ja Anu Raua keskuse lisamine tähendaks kultuurikomisjoni liikme Signe Kivi sõnul, et kaks aastat kestnud eelnõu valmimise protsessi tuleks otsast peale alustada.

"Minu meelest on parim üks konkreetne otsus, läheme nendega edasi ja otsime teistele väärikatele, vajalikele objektidele lahendusi. Mina ei ole täna õige inimene ütlema, kas kultuuriministeerium leiab oma eelarvest nüüd ja kohe 10-11 miljonit, mis oli filmilinnaku projektis soovitud," rääkis Kivi.

Filmilinnaku rajamiseks on festivalivõiduga saabunud soodne hetk, aga pikaajalist selgust siiski veel ei paista. Kui kultuuriobjekte puudutav hääletus jääb kohalike valimiste järgsesse aega, võivad poliitilised eelistused täiesti muutuda ja kogu debatt algab uuesti algusest.