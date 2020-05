Tallinna rajatav filmilinnak võib muutuvast majandusolukorrast hoopis võita

Kuigi eriolukord on mõjunud Eesti filmitööstusele halvavalt, siis vähemalt Paljassaare poolsaarele rajatava filmilinnaku Tallinn Film Wonderland projektiga lähevad asjaosalised plaanitud tempos edasi. Muutuva majandusolukorra tõttu langevad ehitushinnad võivad ka tähendada seda, et filmilinnak on võimalik ehitada algselt plaanitust odavamalt.

Tallinn Film Wonderlandi tegevjuht Gren Noormets ütles ERR-ile, et praegu on nad oma tegevustega esialgses graafikus ja tegelevad stuudiokompleksi projekteerimisega ning ei näe põhjust, et valmimine peaks edasi lükkuma.

Noormets selgitas, et kuivõrd nad on projekteerimisega algfaasis, siis on neil võimalus hoone planeerimisel arvestada meetmetega, mis aitavad võidelda viiruse leviku vastu. "Näiteks saame luua eraldi ruumid eraldi gruppidele, kes ei pea oma töös teineteisega kokku puutuma."

Asjaolu, mis seoses muutuva majandusolukorraga filmilinnaku rajamist võib mõjutada, on aga Tallinn Film Wonderlandi seisukohast vaadates hoopis positiivne – eriolukord loob ilmselt eeldused ehitushindade korrigeerumiseks.

"Ehitushinnad on olnud üleval ja väga kõrged. Liiga kõrged. Kuritegu on selliste hindadega ehitada," märkis Noormets. Filmilinnaku ehitushange toimub tema sõnul selle aasta teises pooles. "Elame, näeme."

Mis puudutab filmilinnaku finantseeringut, siis koroonapandeemia mõjudest tingitud uus majandusolukord tema sõnul seda ei mõjuta. "Summa, millega oleme praegu arvestanud, on seitsme-, mitte kaheksakohaline."

Noormets usub ka, et on parem, et Eestil pärast koroonakriisi see filmilinnak on kui et seda ei ole, sest see annab võimaluse raskusesse sattunud filmitööstuse abistamiseks.

"Siseruumide näol kontrollitava keskkonna loomine filmivõtetel on järjest olulisem, ja seda eriti rahvusvaheliste produktsioonide meelitamisel meie piirkonda," selgitas ta. "See aitab valdkonna kohalikel tegijatel olla globaalselt konkurentsivõimelisem ja paremini raskest ajast välja tulla."

Samade tingimuste saavutamiseks ei pea tema sõnul kõik samaaegselt võttekohas olema, vaid inimeste kohalolu on võimalik ajas ka hajutada. Samuti on tema sõnul Eesti filmitootjad, nagu Nafta Films juba teinud õnnestunud katseid ka kaugfilmivõtetega ning seetõttu ei saa tema sõnul ka füüsilise kohaolu piirangud filmilinnakus töö tegemisel takistuseks.

Kinnistu kogupindala on 57 000 ja stuudiokompleksi ehitusalune pind umbes 3500 ruutmeetrit. Hoones saab olema kolm stuudiot, mille kogupind on 2900 ruutmeetrit. Suurim neist on 1200-ruutmeetrine ja 14 meetrit kõrge.

Tallinn Film Wonderland on planeeritud ehitada Põhja-Tallinnasse, Paljassaare poolsaarele. Projekteerimistööd kestavad kuni 2020. aasta juulini ning ehitus algab 2021. aastal. Esimese etapina valmivad Paljassaares aastaks 2022 filmilinnaku kolm stuudiot ja abiruumid koos juurde kuuluva taristuga.