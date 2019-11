Edith Sepp: filmilinnak suurendab vajadust spetsialistide järele, aga tagab ka pealekasvu

Tallinn Film Wonderlandi kompleks saab olema töövalmis aastaks 2022, kuid Eesti filmi instituudi juhatuse liige Edith Sepp loodab, et esimesed inimesed hakkavad seal filmima juba 2021. aastal. Filmilinnaku rajamine tähendab ka seda, et Eestil tekib suurem vajadus filmivaldkonna spetsialistide järele, kuid linnaku olemasolu Sepa sõnul pealekasvu just kindlustabki.

"Kui on linnak, siis tekib tegelikult ka koht, kus see järelkasv ka peale kasvab. Kui meil filmilinnakut või -stuudiot ei ole, siis ei ole ka seda kohta, kus need välisspetsialistid saaksid tulla ja inimesed välja õpetada," selgitas ta. "Stuudio oleks see koht, kus välisspetsialistid saaksid tegeleda ka meie järelkasvuga. See on probleem. See pole täna Eesti probleem. See on Euroopa probleem."

Leedu võtab kõik Eesti töötajad endale, tõdes Sepp. "Tegelikult on terves regioonis töötajaid ja spetsialiste rohkem juurde vaja." Stuudio olemasolu on tema sõnul eeldus, et säilib professionaalne filmitegemine. "Kurb, kui oma filmirežissöör peab minema Luksemburgi, et seal oma film ära filmida."

Nn pop-up-stuudiote tegemist, mis ehitatakse ja siis maha lammutatakse, ta mõistlikuks ei pea. "Nutikam on luua stuudio, kus on püsivad töökohad. Mida rohkem tööd, seda professionaalsemaks nad saavad ja seda suurem on välishuvi."

Sepp tunnistas ka, et praegu kasutavad nad ära momenti ja huvi, mis koos "Tenetiga" Eestisse tuli. "See oli uus lokatsioon, keegi polnud enne Eestis filminud. Ta on niivõrd visuaalne režissöör ja temaga tulevad väga paljud kaasa. Kõik vaatavad, kus Nolan oma projekti on filminud, kui ta on selle ära filminud."

Stuudio valmimist ära ootama ei jää

Ta usub, et nad on ühe aasta võrra isegi arengutest ees. "Me valmistame sisutoomist ette juba praegu. Me ootame neid inimesi, kes tulevad ja juba tegeleme nendega. Kui stuudio valmis saab, siis saame juba need projektid selle sisuga täita."

"Ausalt öeldes me ei oota, kuni stuudio valmis on. Me oleme juba kaks aastat tegelenud sellega, et pärast Nolanit hakkaksid inimesed tulema, kes võtaksid selle stuudio kasutusse," lisas Sepp.

Kuivõrd voogedastusplatvormid otsivad praegu Euroopas võttekohti, sest stuudiopinda on regioonis vähe, usub Sepp, et näiteks Netflixi ja Amazoni jaoks võiks puuduva tootmisbaasi tekitatud augu täita just Tallinn Film Wonderland. Ta usub, et filmilinnaku tuleviku juurde kuuluvad nii voogedastusplatvormidele toodetud seriaalid kui ka tavalised kinofilmid.

"Aga ma arvan, et seriaalid on see, mis hoiab stuudiot üleval. Pikaajaline töö – see on see. Film tuleb ja läheb, nagu me nägime ka Nolaniga. Aga seriaal jääb ja ta võib edasi liikuda ka järgmisesse hooaega. Seriaalid on need, mis hoiavad stuudiot töös ja loovad meie inimestele uusi töökohti," märkis Sepp.

Tema sõnul saab regioonis filmialase kompetentsi kokku, kuid selle valdkonna inimesi võiks olla tunduvalt rohkem. "Aga et seda omada, selleks on vaja stuudiot. See on natuke nokk-kinni-saba-lahti olukord. Aga küll see tekib. See ei ole probleem."