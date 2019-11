Felt filmilinnakust: Eesti filmitegija saab lõpuks ometi uuesti mõtlema hakata

Tallinn Film Wonderlandi idee taga on mitmed Eesti filmitootjad, kes on taolise stuudiokompleksi rajamist oodanud juba aastaid.

Allfilmi produtsent Ivo Felt märkis, et neile jaoks on filmilinnak oluline kahel põhjusel. "Üks on see, et Eesti filmitegija saab lõpuks ometi filmistuudios uuesti mõtlema hakata – luua maailma, mis on olemas ainult tema peas. Seni oleme olnud kinni olemasolevates kohtades ja mugandanud end selle järgi, mis on olemas ning pole harjunud mõtlema."

Teiseks on filmistuudio kohaolu Felti sõnul oluline seepärast, et see on teenusepakkujana oluline element. "Võime filmida linnas, metsas, aga välistellijale on stuudio oluline." Felt loodab, et sel suvel siin filmitud filmi järel tunneb Los Angeles rohkem Eesti kui filmikoha vastu huvi.

Nafta Filmsi produtsent Esko Rips märkis, et nende ootus filmistuudiole algas 4–5 aastat tagasi. "See on alles algus. Töö läheb ju edasi. Meie ootus on see, et filmivaldkonnal ei ole olnud keskpunkti, kuhu koguneda. Me loodame, et see ala loob filmitegijaid juurde, et mõelda lahtisemalt, kuidas seda stuudiot ära kasutada. Oleme väga õnnelikud igal juhul."

Tallinn Film Wonderland tegevjuhi Gren Noormetsa sõnul on valmiv filmilinnak lähiriikide moodsaim ja suurim. Kinnistu kogupindala on 57 000 ja stuudiokompleksi ehitusalune pind umbes 3500 ruutmeetrit. Hoones saab olema kolm stuudiot, mille kogupind on 2900 ruutmeetrit. Suurim neist on 1200-ruutmeetrine ja 14 meetrit kõrge.

Tallinn Film Wonderlandi projekt.

Kui Tallinna linn rajab stuudiote karbid ja vajaliku taristu, siis sisu pannakse kokku filmitootjate tahte järgi ja sinna saab ehitada mida iganes võtete või saadete tegemiseks vaja on.

"Eriliselt kõrged laed võimaldavad mõne projekti raames ehitada kas või 5-korruselise elumaja. Green screen'i ruumid võimaldavad filmidesse tuua erinevaid fantaasiaelemente. Tühjadesse hallidesse saab ehitada kas džungli või rajada kõrbe. Fantaasial pole piire," kirjeldas Noormets.

"Sellest saab vaieldamatult Läänemere piirkonna suurim stuudiokompleks, kuhu on plaanis koondada erinevad kohalikud audiovisuaalseid teenuseid pakkuvad ettevõtted. Lisaks on filmilinnak avatud ka tavakülastajatele, kus saab korraldada erinevaid korporatiivüritusi ja vaadata näiteks välikino," selgitas Noormets.

Eesti filmi instituudi juhatuse liikme Edith Sepa sõnul on filmilinnakul suur roll Eesti filmitööstuse arendamisel.

"Tehniliste võimaluste puudumine ei oleks siis enam probleem, kuna Baltikumi suurim stuudiokompleks kõrvaldab kitsaskohad, mis seni on nii kohalikel- kui ka välistootjatel takistanud oma projekte Eestis filmimast," rääkis Sepp.

Tallinn Film Wonderlandi projekt.

Hoolimata olemasolevast tagasimaksesüsteemist (cash rebate) on filmistuudiote kompleks olnud väga oodatud ja oluline müügiargument piirkonda investeeringute meelitamiseks, lisas Sepp.

Filmilinnaku asukoht leiti Põhja-Tallinnas Paljassaares asuval tühermaal, millele oli linnale kuuluv äriühing (AS Tallinna Tööstuspargid) varasemalt välja arendanud ka esialgse arenduskava, mis kattus Tallinn Film Wonderlandi eesmärkidega.

Esimese etapina valmivad Paljassaares aastaks 2022 filmilinnaku kolm stuudiot ja abiruumid koos juurde kuuluva taristuga. Lähima paari aasta jooksul investeerib Tallinna linn AS Tallinna Tööstuspargid kaudu projekti ligi 5 miljonit eurot, eesmärgiga soodustada majanduskasvu ja luua uusi töökohti kultuuri valdkonnas. Järgnevates etappides planeeritakse kinnistule kontoriruumid ning majutuse ja toitlustuse alad.