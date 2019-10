Gren Noormets: sihime filmilinnakuga rahvusvahelisi produktsioone

Tartu soovib saada kunstikeskust ja ehitusjärge ootab ammulubatud muuseumide ühishoidla.

Audiovisuaalvaldkond vajaks aga filmistuudiot või -linnakut. Tartu linna arengukavas on sinna filmistuudio ehitamine, kuid edasi minnakse ka Tallinna filmilinnaku arendamisega, mille esimene projekt ruttu tõusnud ehitushindade tõttu läbi kukkus.

Tallinn Film Wonderlandi juhatuse liige Gren Noormets ütles, et uus filmilinnak tuleb Paljassaarde, maht esimese projektiga võrreldes ei muutu.

"Vaja oleks stuudiot, laoruume, kinosaale," rääkis Gren Noormets ERRile. "Filmistuudio on suht universaalne ruum, kus saab teha filmivõtteid ja vajadusel muid üritusi. Meie idee on aga, et see ei oleks lihtsalt stuudio, vaid seal oleks nii palju audiovisuaalse sektori tootmiseks vajalikke teenuseid kui võimalik. Ettevalmistusala, grimm, kostüümid, puusepad."

Tallinn Film Wonderlandil on soov kompleks valmis saada 2021. aasta lõpuks. Plaan on raha saamiseks kõik potentsiaalsed riikliku rahastuse kivid tagurpidi pöörata, sest Noormetsa sõnul ei ole tegemist kommertsprojektiga.

"Filmilinnak pole suunatud ainult kohalike filmide tootmisele, vaid sihime ikkagi rahvusvahelisi produktsioone," sõnas Gren Noormets.