Tiina Lokk: linnahallist võiks saada filmivaldkonna suurürituste toimumispaik

Lokk rääkis Vikerraadio saates "Uudis+", et kui inimesed usuvad, et on võimalik ühildada ooperiteatrit, konverentsikeskust ja kultuurikeskust, siis võiks sama hästi ristata lehma ja hobuse ning vaadata, mis sealt välja tuleb.

"Põhimõtteliselt on lugu selles, et ooperiteatrit ka parima tahtmise juures - ja seda teavad kõik need inimesed, kes sellest ka praegu räägivad -, linnahalli ehitada ei ole võimalik. See oleks mõttetu käkerdis, mis lõpuks päädiks sellega, et lammutame selle maha ja ehitame siis uue. Sellest võikski niimoodi ausalt rääkida, aga mitte pugeda selle taha, et küll me paneme need kaks asja kokku," sõnas Lokk.

Ta märkis, et ooperiteater ei seisne ainult etendustes, vaid ka proovides ja muus. Konverentsiturismi arendamise puhul on aga tähtis, et kõik suured konverentsid tahavad üht suurt mitme tuhande kohaga konverentsisaali.

"Konverentsiturism on linnale ja riigile väga suur ja tulus äri, aga mitte ainult. /.../ Kui räägime PÖFF-ist, siis A-klassi festivalid on muutunud maamärkideks väga suurte konverentsikeskuste juures: võtame Berliini, Toronto, Cannes'i, San Sebastiani ja võin loetelu jätkata," selgitas Lokk.

Eestis on tema sõnul valdkondi, kellel pole oma suurüritusi kusagil teha. Ta tõi näiteks arhitektuuri, disaini, Tallinn Music Weeki, Jazzkaare, Tallinna Filharmoonia, Nargen festivali.

"Ehitagem ta välja, ma mõtlen sinna, kus ta kunagi jäi pooleli algselt mere suunas, ja ka peale. Teeme temast ühe korraliku kultuuripesa koos konverentsikeskusega ja tegelikult on seal viimane strihh, et ta võiks muutuda ka meie eesti disaini maamärgiks ehk kasutagem seal ainult eesti disainereid, eesti sisearhitekte, arhitekte ja reklaamime seda ka sellisel kujul välja," pani Lokk ette. "Olgu ta siis selline näitusmüük."

Linnahalli saaks veel palju eesti kultuuri osalema tuua ja seda nii ajutiselt kui aasta ringi. Loki hinnangul on seda väga tarvis.

"Tehkem kaks asja, aga korralikult. Riik ja Aivar Mäe on kindlasti väga andekad ja leiavad kindlasti superkoha, kuhu on võimalik ehitada Eesti riigile vääriline ooperiteater, aga linnahall see kindlasti ei ole," võttis ta oma arusaama kokku.