Linnahalli arhitekt: tõmmake see linnahall maha, kui seda eesti rahvale vaja ei ole

Linnahalli ühe arhitekti Raine Karbi sõnul ei tekita arutelu hoone tuleviku üle temas tundeid, sest see on kestnud aastaid ja aeg oleks midagi ära otsustada. Tema meelest võiks selle isegi maha lammutada, kui seda eestlastel vaja ei ole. Väga suurt usku tal linnahalli kui ooperiteatrisse ei ole.

Karp ütles "Vikerhommikus", et ta küll kuulab raadiot ja vaatab televiisorit, aga uudised linnahalli tuleviku kohta temas tundeid ei tekita, sest samasugust juttu on aetud vähemalt viimased 12 aastat. "Midagi uut siin ei ole ja küllap nad ajavad seda juttu edasi ka järgmised 12 aastat."

Tema sõnul on arutelu linnahalli saatuse teemal muutunud veidralt mõttetuks. "Otsustagu siis midagi. Kui selgub, et eesti rahval pole niisugust saali vaja – tõmmake see siis maha ja ehitage sinna kortermajad." Ta lisas, et mingil määral oleks kahju, aga poleks midagi parata.

Ooperiteatrist ei pruugi midagi välja tulla

Karp kujutaks linnahalli ooperiteatrina ette küll. "See on ooperiteatri jaoks väga hea koht, ainult et praktilise inimesena kardan, et sellest ei tule midagi välja. Need on niivõrd erinevad saalid. Ooper on ju omaette tehas. Aga linnahallil sellist lava ei ole."

Ta lisas, et äärmisel juhul saaks seal natuke üht-teist sättida ja mõne ooperi esitada.

"Aga teha sellest põhiteater? Tehniliselt on muidugi kõik võimalik – vajutad nupule ja lagi muutub äkki peegeldavaks ja põrandast tõusevad seinad üles, aga siis on hoopis rohkem raha vaja. Aga ma kardan, et meil pole raha isegi selle lihtsa remondi jaoks."

Võrreldes 12 aasta taguse ajaga, kui Karp tegi linnale eskiisprojekti selle kohta, mis võiks linnahallist saada, pole hoone tehniline seisukord tema sõnul muutunud. "Nii tol ajal kui ka praegu tuleks kogu väliskiht, tehnoloogia ja võrgud kõrvaldada ning jätta järele ainult n-ö luukere. See oli nii 12 aastat tagasi, enne kui Savisaar hakkas ajama lolli juttu mingist Ameerika investorist, ja on ka praegu nii."

Tallinna linnaruum on ära raisatud

Üldiselt Tallinna linnaruumi arendamisest rääkides tõdes Karp, et talle tundub nagu linna ei olekski arendatud. "Tallinna arengule pandi põhiline mats ära Eesti aja alguses, siis kui oleks veel olnud võimalik midagi teha, kui peaaegu kogu maa oli riigi või linna oma. Aga siis parseldati ilmselt lollusest ja ahnusest need maad maha igasugustele kinnisvaraarendajatele ja nüüd oleme kimpus."

Tema arvates on linnaruum ära raisatud. "Nüüd tahetakse Lasnamäele teha suurt transporditerminali, aga see on juba kaubamaju täis ehitatud, sinna vahele ei mahu midagi. See ei ole ju see terminal, mis peaks olema."

Karp tõi välja ka Kalaranna kvartali ehitamise, mille käigus topitakse mereäärne tihedalt täis kortermaju. "Varsti me enam merd ei näe, sest mereäär on maju täis ehitatud. Selleks, et merd näha, tuleb ronida linnahalli katusele. Nii kaua, kui seda katust on."