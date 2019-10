Galerii. Konservaatorid uurisid linnahalli lavaeesriide seisukorda

Tõstuk liigutati lava kohale, et konservaatorid saaksid tekstiili kogu ulatuses üle vaadata ning veenduda, mis seisukorras see on. Ennekõike kontrolliti, et riidel ei oleks kahjureid, nt koisid ning võeti proove, veendumaks, et see ei hallitaks.

Pea 10 meetrit kõrge ja 50 meetrit pikk gobelään "Inimeste elu" on Eesti suurim tekstiilist kunstiteos.