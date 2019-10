Kui sobiv on linnahall ooperiteatriks?

Valitsuskabinet arutab neljapäeval linnahalli tuleviku küsimust. Plaan ehitada praeguse jäähalli kohale konverentsikeskus ja kontserdisaali ooperiteater läheks hinnanguliselt maksma kuni 170 miljonit eurot. Kultuuriminister Tõnis Lukas on öelnud, et linn ja riik rahastaks seda pooleks, oma osa annaks ka kultuurkapital.

Linnahalli on originaalis projekteeritud 4200 istekohta. Meie rahvusooperis on praegu üle 700 koha. Rahvusooper Estonia 2017. aasta majandusaruandest selgub, et aastas anti statsionaaris 227 etendust, lisaks ooperile veel balleti-, opereti- ja kontsertetendusi. Vaatajate arv oli ligi 143 000 ehk saali täituvus oli pea 83 protsenti. Teenitud tulu oli ligikaudu 2,5 miljonit eurot.

Kui ehitada ooperiteater linnahalli, siis kuidas garanteerida täituvus saalis, mis mahutab kuni 4200 vaatajat? Samuti on enamik ooperi- ja tantsulavastustest mõeldud vaatamiseks klassikalisest ooperiteatri saalist, mitte amfiteatrisaalist, mille ulatus on 180 kraadi. Balletietendustel on ka näiteks kulissid, kus tantsijad ootavad oma hetke lavale minekuks, amfiteatril need puuduvad. Kõik on tõenäoliselt võimalik suurepärase inseneri-, arhitekti ja ehitajatöö tulemusel, kuid selle kulu on suur. Kas ei peaks tõsisemalt kaaluma mõtet ehitada siiski uus maja vana renoveerimise ja ümberehitamise asemel?

Rahvusooper Estonia juht Aivar Mäe ei soostunud nendele küsimustele vastama enne neljapäevast valitsuse linnahalli arutelu.

Eesti teises suures etendusasutuses Vanemuises eksisteerivad kõrvuti ka ooper ja ballett. Selle juht Kristiina Alliksaar usub, et ooperiteatri linnahalli viimine on väärt mõte.

"Kuna maailma on nii lahti meie jaoks ja inimesed käivad ooperit ja balletti vaatamas üle Euroopa ja maailma, siis kahtlemata koju tulles võrreldakse kodust ooperit ja balletti täpselt samade kriteeriumite alusel," rääkis Alliksaar.

Vanemuise juht osutas, et kuna Vanemuise ja Estonia saal ei võimalda praegu sellist suurt ooperit nagu võib näha kinos suuri ooperite ülekandeid vaadates, siis tekib küsimus, miks meil nii suuri oopereid laval ei ole. "Need ongi puhtalt tehnilised kitsendused, kuna meil ei ole sellist saali. Võib-olla toob see need inimesed, kes lähevad seda kvaliteeti otsima kusagile mujale üle Euroopa või maailma, hoopis meile ja toob ka turiste Eestisse rohkem teatrit vaatama."

Alliksaart 4200 kohta linnahallis ei hirmuta. "Tallinn on pealinn ja sadamalinn, siin on lennuühendused, nii et ma ei näe siin probleemi. Eesti on ka nii väike, et ei ole ka Tallinnast Tartusse tulek suur väljakutse."