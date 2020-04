Ivo Felt filmindusest koroonakriisi ajal: plaane praegu teha ei julge

Praeguses eriolukorras on muutunud palju ja muutunud ka filmitegijate elu. Allfilmi produtsent Ivo Felt tõdes, et praegu on rohkem lugemise ja mõtlemise aeg ning filmitööstusel tuleb katsuda see raske aeg üle elada ja praegu plaane nad veel oma ettevõtmiste jätkamiseks teha ei julge.

Felt märkis "Vikerhommikule", et eriolukord on muutnud igapäevaelu päris tõsiselt nagu kõigil. "Ega filmitegija ei ole selle koha peal erinev. Eks ta nii on, et asjad seisavad. Tööd me väga palju teha ei saa."

Töö koha pealt on pigem selline lugemise ja mõtlemise aeg, tõdes ta. Uusi filmiideid tuleb praegusel ajal päris palju ja Felti sõnul on praegu aega nende peale mõelda, kuigi natuke vara neist rääkida.

Filmiettevõtted on mõistagi tühjad ja seisavad ning filmivõtteid ei tehta, kuna koguneda ei tohi ja ei saagi. Ta rääkis, et Tanel Toomi film "Gateway 6", mida nad tahtsid kevadel filmida, seisab samamoodi.

"Kuigi tõele au andes me tegelikult maikuus filmida – nagu esimene plaan oli – nagunii päriselt ei oleks planeerinud. Seal isegi üks näitleja haigestus vahepeal ja me vaatame, mis temast edasi saab. Igal juhul on see ootel."

Ka Maria Avdjushko ja Ove Mustingu tõsielust inspireeritud spordidraama Kalevi korvpallimeeskonnast seisab. Pärast lihavõtteid plaanis Allfilm alustada ka suure Soome-Saksa-Norra-Eesti koostööfilmiga.

"Need kaks filmi seisavad konkreetselt meie majas. Aga eks filmitootjaid on Eestis veel ja paljudel filmid seisavad. Midagi pole teha, nii lihtsalt on," nentis Felt.

Asja teine pool puudutab linastusi. "Filmide hulgas, mis pidid välja tulema, oli vähemalt kolm Eesti mängufilmi, mis kõik on lükkunud teadmata aega, tõenäoliselt sügisesse. Eks filmitegijad sellega kimpus on. See on meie jaoks majanduslikult raske olukord. Aga mitte muidugi ainult meie jaoks."

Filmivõtted sõltuvad tihtipeale ka aastaajast ja seega on Felti sõnul omad konksud ka selles, millal üldse midagi filmida saab ja võib. "Me ei julge ausalt öeldes siin mingeid plaane teha. Vaatame lihtsalt, mis saab. Katsume kuidagi selle raske aja üle elada."

Kannatab ka tootmisalane koostöö teiste riikidega

Nii nagu seisab Eesti enda filmiloomingu pool, seisab ka filmi tootmisteenuse osutamise pool, mis oli Felti hinnangul just nüüd kenasti jalgu alla võtmas. "Piirid on ju kinni, keegi ei saa kuhugi reisida ja keegi ei saa ka meie juurde tulla. Ei liigu raha ega liigu miski."

Felt ütles, et võttekoha, kaastoomismaa ja riigina, kellega tasub koos filme teha, on Eesti üles leitud paremini kui kunagi varem. Selles olukorras on ka Eesti filmitootjatel endil oma filmidele kergem kaastootjaid leida.

"Me oleme viimastel aastatel kenasti lahti olnud ja meid on märgatud küll paremini kui kunagi varem. See hetk on praegu nii keeruline, et saab näha, kui paljud filmitegijad suudavad selle üle elada, et edaspidi ka filme teha. Tõenäoliselt maailm on selline, et me saame öelda "kuni koroonani" ja "pärast koroonat"."

Felt märkis, et kui kinod kord taas lahti lähevad, võib tekkida olukord, kus uusi filme on kinos liiga palju, sest need kogunevad mingile lühikesele ajale.

"Tavaliselt on nii, et need aktiivsemad kinoskäimise ajad on sügisest kevadeni. Mingid ajad on seal kinode külastatavuse mõttes väga head ja mingid ajad kehvemad. Võib oodata, et headele aegadele, kus tahetakse kinos käia, satub väga palju filme. Küsimus on, et kas neile on väga vaatajat," sõnas Felt.