Tiina Lokk loodab, et ei pea kogu PÖFF-i netti kolima

Lokk märkis, et ei usu elu seeski, et filmikunst koliks lõplikult, jäädavalt ja sajaprotsendiliselt internetti. "See viirus on üks huvitav asi. Ta loob ekstremaalse situatsiooni, mis sunnib inimesi otsima uusi lahendusi. Siin [filmimaailmas] on täpselt samamoodi."

Ta lisas, et kuigi praegu on paljude suurte festivalide, nagu Karlovy Vary, Locarno, San Sebastiáni ja isegi Veneetsia ning Cannes'i, saatus veel lahtine, siis tõenäoliselt jäävad need lõpuks ikkagi ära. "Ega keegi ei tea ka, mis nendest sügisestest festivalidest saab, kui peaks tulema viiruse teine laine."

Loki sõnul peab PÖFF praegu väärtustama hetke, kus nad on ja üritama teha prognoose ning otsuseid suhteliselt lühiajaliselt ja käigu pealt. "Paljud festivalid, sealhulgas ka meie proovime ette valmistada seda, et oleksime vähemasti sellel aastal ideaalis kombineeritult, et vähemalt midagi toimuks ka live's ja võib-olla mingisugune osa oleks digitaalselt online'is. Aga ega me kindlad ei ole."

Ta märkis, et festivali tavapärase planeerimise puhul tuleb neil mõistagi arvestada sellega, et kindlasti ei ole neil sel aastal nii palju väliskülalisi ja juba seetõttu kolib suurem osa küsimuste-vastuste seansse, tööstusalaseid vestlusringe, paneele ning töötubasid suures osas internetti, kuna pole teada, mil määral reisimine endises mahus selleks ajaks taastub. "Aga me teeme kombo, et saaksime filmid suurele ekraanile."

Loki sõnul on PÖFF-i selles olukorras siiski õnnistatud, kuna neil on võimalik filmifestivali virtuaalne korraldamine maikuus HÕFF-i peal läbi proovida. "Kui osad festivalid pidid võtma vastu väga kiireid otsuseid – näiteks Vilnius, Kopenhaagen pidid nädalaga otsustama, mis nad teevad, et kas jätavad ära või lähevad internetti – siis meile on vanajumal andnud selle võimaluse, et me saame seda enne proovida minivariandis."

Cannes'i puhul – mis on varem samuti eri põhjustel ära jäänud -- tekitab ärajäämine Loki sõnul laineid seepärast, et kõik suured festivalid, k.a meie, on üks osa suurest äritegevusest. Cannes on ka selline koht, kus tulevad välja nagu ka Veneetsias väga suured filmid, mida kindlasti ei saa näidata online'is. Ma pean silmas põhifestivali programmi."

Filmide veebis näitamise puhul on suurim küsimus piraatlus, mille eest pole võimalik festivale sellise korralduse puhul kaitsta, sõnas Lokk. "On ju väga lihtne põhimõtteliselt tõmmata film alla või salvestada see ekraani pealt."

Cannes'ist rääkides tõdes Lokk, et kuivõrd Cannes on nii tuntud, siis selle festivaliga ei juhtu midagi, kui see peaks tänavu ära jääma. Küll aga võivad ühes sellega ootele jääda ka juba programmi lubatud filmid. "Paljud filmid, mis on praegu Cannes'i valitud, ootavadki seda. Et nad ei tulegi see aasta võib-olla välja ja tulevad järgmisel aastal või 2022 välja."

Lokk tõdes, et tekkinud olukord on katastroofiline ja teeb elu filmitööstusele tervikuna väga raskeks. Filmide toomisesse tekkinud auk tähendab, et tegelikult pole ka täpselt teada, kui rikkalikku filmiprogrammi saab PÖFF tänavu üldse vaatajatele pakkuda.

"Ühelt poolt on meil äkki filmide ummistus, kui me oleme esimene festival, mis sellel aastal üldse toimub. Teise poole pealt võib olla hoopis see, et meil napib filme. Kui Toronto ja Veneetsia ja San Sebastian võtavad eest ära kõik filmid, mida me püüdsime ja mis valmivad suve lõpus ja sügiseks," selgitas ta.