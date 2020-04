Kolme päeva jooksul jõuab vaatajate ette ligemale 20 pikka õudus-, ulme- ja põnevusfilmi rohkem kui kümnest riigist. Internetis leiab aset ka Euroopa lühikeste õudus- ja fantaasiafilmide konkurss, mille võitja hakkab kandideerima Méliès d'Ori ehk Kuldse Mélièsi nimelisele Euroopa parima fantaasiafilmi auhinnale.

Festival leiab aset koostöös telekommunikatsiooniettevõttega Elisa, kelle uue internetiplatvormi Elisa Stage kaudu jõuavad filmid publikuni. Elisa TV-valdkonna juhi Silver Soomre sõnul on Elisa eesmärk pakkuda praeguses olukorras veel paremaid võimalusi meelelahutuse nautimiseks ja sealhulgas festivalide külastamiseks. "Kui seni pidi soovija leidma viisi, kuidas Haapsallu kohale minna, siis tänavu võib HÕFFi kvaliteeti nautida otse koduselt diivanilt üle terve Eesti. Tänu meie platvormile saavad sellest osa ka need inimesed, kes pealinnas või tõmbekeskustes ei ela," ütles ta.

Lisaks filmidele pakub HÕFF vaatamiseks seansijärgseid intervjuusid autoritega, ettekandeid ja temaatilisi vestlusringe, samuti võimalust esitada ise režissööridele küsimusi, kommenteerida nähtut ja suhelda sotsiaalvõrgustiku kaudu teiste vaatajatega.

Helmut Jänese sõnul töötab kogu meeskond selle nimel, et tänavune HÕFF ei muutuks tavaliseks virtuaalseks videolaenutuseks, vaid säilitaks võimalikult palju oma unikaalselt lahedast atmosfäärist. "Üritame nii palju kui võimalik edasi anda ühe filmifestivaliga kaasaskäivat emotsiooni, lootes, et järgmisel aastal saame filme näidata taas suurel kinoekraanil – seal, kus on filmi õige koht," ütles ta.

Festivalifilmid on nähtavad ainult Eestis, vaatamiseks ei pea olema Elisa klient ja osta saab nii üksikpileteid kui passe. Eelmüügist passi ostnud inimestele tagastatakse soovi korral raha. Kogu kava ja piletihinnad avalikustatakse lähiajal. Oodata on üllatusi.