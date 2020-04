HÕFF selgitab esmakordselt välja parima Eesti žanrifilmi

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival korraldab esmakordselt parima Eesti žanrifilmi konkursi, mis on ajendatud kodumaise žanrifilmi esiletõusust. Filme hindavad Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilased.

"Eesti žanrifilmil on seljataga imeline aasta, kui sai selgeks, et ka Eestis on hulganisti vapraid filmitegijaid, kes mitte ainult ei vänta olude kiuste žanrifilme, vaid äratavad sellega huvi ka mujal maailmas," ütles HÕFFi juht Helmut Jänes.

Konkursi kavas on kuus 2019. aastal esilinastunud pikka filmi: "Jeesus juhatab sind kiirteele" (rež Miguel Llansó), "Kiirtee põrgusse" (rež Urmas Eero Liiv), "Kõhedad muinaslood" (rež Mart Sander), "Vanamehe film" (rež-d Mikk Mägi ja Oskar Lehemaa), "Õiglus" (rež Toomas Aria) ja "Ükssarvik" (rež Rain Rannu).

Parima linateose valivad välja Haapsalu gümnasistid, Läänemaa ühisgümnaasiumi viimaste klasside õpilased Katarina Sits, Pia Margaret Reinberg, Rasmus Valdmann, Mattias Metsalu ja Robin Pae. Eesmärk on värske ja eelarvamustevaba hinnang ühelt žanrifilmide peamiselt sihtrühmalt. Katarina Sitsi sõnul loodab ta näha sisukaid ja kaasahaaravaid filme. "Ootan konkurssi suure põnevusega, seda enam, et siin on filme, mida ma olen tahtnud juba ammu vaadata," ütles ta.

Kõik filmid linastuvad internetiplatvormi Elisa Stage vahendusel ja seansse täiendavad virtuaalsed kohtumised autoritega. Konkursile paneb punkti vestlusring "Siin me oleme!", mille teemaks on kodumaise žanrifilmi võimalikkus, selle olevik ja tulevik.

15. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub tänavu 8.–10. maini internetis. Vaatajate ette jõuab 22 pikka ja 13 lühikest õudus-, fantaasia- ja põnevusfilmi enam kui kümnest riigist.