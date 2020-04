Lühifilmide kassett esilinastub internetis

"Värske veri: Parimate kavatsustega" pidanuks esilinastuma kinodes 2020. aasta aprillis. Pakkumaks filmihuvilistele uusi kodumaiseid filme ka valitsevas eriolukorras, otsustasid levitajad tuua kasseti vaatajateni voogedastusplatvormide kaudu.

"Olles nii esimene veebis esilinastuv filmikassett Eestis," selgitas "Värske vere" idee autor ja üks kasseti eestvedajaist, produtsent Marianne Ostrat.

Kassett esilinastub Netikinos esmakorselt Zoomi vahendusel ning vestlust filmitegijatega viib läbi auhinnatud režissöör Tanel Toom.

Idee "Värske veri" sai alguse 2018. aastal, kui selle nime all toodi esmakordselt kinodesse kuus lühimängufilmi uutelt Eesti režissööridelt. Nende hulgas oli 2018. aasta EFTA võitja "Jää" ning nominent "Heleni sünnipäev". Sellega koos tekkis idee vaadata kaugemale ja asuda arendama brändi või platvormi, millelt ka edaspidi aasta edukamaid ja huvitavamaid lühifilme kinno ja laiema publiku ette tuua.

"Nii teemegi seda nüüd teist korda ja mõtted liiguvad juba kolmanda komplektiga seoses," ütles Ostrat.

Kõigi seekordsete filmide peategelastel on enda või teiste eludega seonduvad parimad kavatsused, kuid tihtilugu läheb nii nagu elus ikka.

Kogumiku auhinnatuim ja enim rahvusvahelist tähelepanu pälvinud film on Oskar Lehemaa lühiõudukas "Karv", mille peategelane on kiilanemise tõttu komplekside küüsis vaevlev Leo (Sten Karpov), kes võtab kasutusele müstilise juuksekasvuseerumi, mis põhjustab tema kehas groteskseid moondumisi. "Karv" linastus Ameerika olulisimal filmifestivalil Sundance, pälvis auhinnad prominentsetel žanrifilmifestivalidel Fantastic Fest ja Fantasia, samuti HÕFFil ning on praeguseks valitud 30 filmifestivalile.

Juba on tunnustatud ka Kerli Kirch Schneideri võrokeelset musta komöödiat "Virago", mis sai vaimu Lõuna-Eesti eluolust, kus kaasaegne karm reaalsus põimub müstikaga. Film räägib loo virāgōdest – naistest, kes omavad nii kangelaslikke kui vaenulikke iseloomujooni. Naispeategelast kehastab Tiina Tauraite, kes püüab päästa küla tabanud needusest abikaasat (Juhan Ulfsak). "Virago" on osalenud seitsmel rahvusvahelisel filmifestivalil - nende hulgas A-klassi kuuluval Varssavi Rahvusvahelisel Filmifestivalil.

Lübeckis Põhjamaade Filmipäevadel esilinastunud Tanno Mee romantilise komöödia "Uued algused" kangelanna (Riina Maidre) otsib elus oma kohta, kolides ühest paigast teise abiliseks alati üks ja sama kolimismees, keda kehastab Janek Joost.

"Värske vere" kogumiku raames leiab aset Andres Keili verivärske düstoopia "Karl ja Carla" maailma esilinastus. Film vaatab huumoriga lähitulevikku, kus ühiskonna ülereguleerimine on viinud ootamatute tagajärgedeni igapäevastes inimsuhetes; peategelasi kehastavad Sten Karpov ja Elina Purde.

Chintis Lundgreni maailma olulisimal animafestivalil Annecys esilinastunud ning PÖFF Shortsi rahvusliku võistlusprogrammi võitnud "Toomas teispool metsikute huntide orgu" on vaimukas ja pikantne film kuumast ja hakkajast hundist Toomasest, kes kaotab töö ja hakkab salaja gigolona elatist teenima, et peret ülal pidada.

Kasseti tootjad on Alexandra Film, Chintis Lundgreni Animatsioonistuudio, NAFTA, Pimik ja Stellar Film.