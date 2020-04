Erki Laur: näitleja saab end kasulikuna tunda ka siis, kui teatrid on kinni

Tiina Tauraite kinnitas, et nad on kasvuhoones erinevate taimedega tegelenud juba üle viie aasta. "See on meie jaoks nüüd tavaline, me elame taimedega koos," sõnas ta ja selgitas, et ta läks 2012. aastal Olustverre õppima põllumajandust. "Mulle tundus, et tahan õppida midagi sellist, mis mind huvitab," sõnas ta, lisades, et lõpetas kooli taimekasvandajana. "Pühendasin end pärast kooli mustsõstrale ja tšillile, lihtsalt selle pärast, et see tundus huvitav ja oli võimalusi neid kasvatada."

Seejärel oli Tauraite arvates üsna loogiline asjade käik, et neil olid õige pea olemas ka vastavad tooted. "Siis algaski ettevõtlus tõsisemas mõttes, mis praegu on muidugi üsna keerulises seisus," ütles ta ja tõdes, et tema aasta on jagatud mõtteliselt pooleks. "Pool aastat võin ma olla kuskil teatrisaalis või mujal, ülejäänud aja ma ei tee seda, sest siis ma tegelen muude asjadega."

Erki Laur rõhutas, et näitleja saab end kasulikuna tunda ka siis, kui teatrid on kinni. "Esiteks registreeri enda tippdomeen, teiseks tee kõigist oma töödest kvaliteetne showreel, seejärel pane oma loominguline register kokku, registreeri end ära IMDb Pros ning ühtlusta kõik info, mis sinust internetist tuleb, et need oleks ühesuguste piltide ja ühesuguse infoga," sõnas ta ja lisas, et samuti tuleb olla valmis selleks, kui keegi sind leiab.